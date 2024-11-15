Timnas Indonesia Dipermalukan Jepang 4-0, Rizky Ridho Coba Tenangkan Fans Garuda

JAKARTA - Bek Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Rizky Ridho memastikan pasukan Garuda tidak menyerah meski baru saja kalah 0-4 dari Jepang. Rizky Ridho pun menegaskan Timnas Indonesia akan mengevaluasi apa saja kekurangan saat melawan Jepang agar saat melawan Arab Saudi bisa bermain lebih baik.

Ya, skuad Garuda kalah dari Jepang di lanjutan Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Jumat (15/11/2024) malam WIB.

Timnas Indonesia yang bermain di depan pendukungnya sendiri kesulitan mencetak gol. Pasukan Shin Tae-yong pun harus menyerahkan kemenangan kepada Samurai Biru -julukan Timnas Jepang.

"Tentunya dengan kekalahan hari ini kita harus belajar lagi. Banyak yang harus kita evaluasi, yang terpenting kita tidak menyerah di sini," kata Ridho dalam wawancara usai pertandingan, Jumat (15/11/2024).

"Kita tatap lagi Arab Saudi dan semoga kita bisa memberikan tiga poin untuk masyarakat semuanya," tambahnya.

Empat gol untuk Timnas Jepang tercatat lewat gol bunuh diri Justin Hubner (35'), Takumi Minamino (40'), Hidemasa Morita (49'), dan Yukinari Sugawara (69'). Kekalahan ini tentu menjadi pelajaran berharga bagi Timnas Indonesia.