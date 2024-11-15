Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hitung-hitungan Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026 Setelah Kalah 0-4 dari Jepang di Matchday Kelima Grup C

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 15 November 2024 |21:13 WIB
Timnas Indonesia masih berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026 meski kalah 0-4 dari Jepang. (Foto: Aldi Chandra/MPI)
A
A
A

HITUNG-hitungan Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 setelah kalah 0-4 dari Jepang di matchday kelima Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Okezone. Kekalahan ini membuat Timnas Indonesia tertahan di posisi juru kunci dengan tiga poin.

Timnas Indonesia terpaut 10 angka dari Jepang di puncak klasemen yang mengoleksi 13 poin dari lima pertandingan. Namun, Timnas Indonesia hanya terpaut tiga angka dari Australia di posisi dua, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026.

Timnas indonesia kalah 0-4 dari Jepang. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

Karena itu, Timnas Indonesia masih berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026, terlebih winger FC Utrecht Ole Romeny akan membela skuad Garuda per Maret 2025. Nantinya, Timnas Indonesia mesti memenangkan tiga laga kandang sisa saat bersua Arab Saudi (19 November 2024), Bahrain (25 Maret 2025) dan China (5 Juni 2025).

Jika sembilan poin bisa disabet di kandang sendiri, plus mencuri poin saat tandang ke Australia (20 Maret 2025) dan Jepang (10 Juni 2025), peluang Timnas Indonesia finis dua besar sangat terbuka. Peluang Timnas Indonesia menahan Jepang di kandang lawan bisa saja terjadi.

Sebab, Jepang kemungkinan hanya akan menurunkan para pemain cadangannya saat bersua Timnas Indonesia, mengingat mereka diprediksi sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026 ketika bertemu skuad Garuda untuk kedua kalinya.

Sekalipun Timnas Indonesia tidak mengemas 11 angka di lima laga sisa, skuad Garuda masih bisa mengintip peluang lolos ke babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Diprediksi jika Timnas Indonesia mengemas sembilan poin dari lima laga sisa, skuad Garuda bisa lolos ke babak keempat.

