Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Setelah Kalah 0-4 dari Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Disalip Malaysia!

Timnas Indonesia kalah 0-4 dari Jepang dan ranking FIFA-nya langsung disalip Malaysia. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

UPDATE ranking FIFA Timnas Indonesia setelah kalah 0-4 dari Jepang di matchday kelima Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Okezone. Timnas Indonesia tertahan di peringkat 130 dunia meski kehilangan 2,93 poin di ranking FIFA.

Meski begitu, Timnas Indonesia disalip Malaysia efek menurunnya perolehan poin mereka di ranking FIFA dari 1,118.87 menjadi 1,115.94 angka. Di saat bersamaan, Timnas Malaysia naik empat posisi dari peringkat 133 ke 129 dunia setelah menang 3-1 atas Laos di laga uji coba pada Kamis, 14 November 2024 malam WIB. Kemenangan atas Laos menghasilkan tambahan 2,97 poin di ranking FIFA bagi skuad Harimau Malaya -julukan Timnas Malaysia.

(Timnas Jepang menang 4-0 atas Timnas Indonesia. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

Lantas, siapa saja pencetak gol Timnas Jepang saat menggilas Timnas Indonesia 4-0? Gol-gol Timnas Jepang dicetak gol bunuh diri Justin Hubner di menit 35, Takumi Minamino (39’), Hidemasa Morita (49’) dan Yukinari Sugawara (69’).

Selanjutnya, Timnas Indonesia akan menjamu Arab Saudi di matchday keenam Grup C pada Selasa, 19 November 2024 malam WIB. Di saat bersamaan Jepang akan tandang ke markas China.

Hingga matchday kelima Grup C, Jepang duduk di puncak klasemen dengan 13 angka. Jepang unggul tujuh angka dari Australia, Arab Saudi dan China yang berturut-turut menempati posisi dua, tiga dan empat klasemen.

Lanjut ke posisi lima ada Bahrain dengan lima angka dan Timnas Indonesia di posisi juru kunci dengan tiga poin. Melihat klasemen saat ini, peluang Timnas Indonesia lolos ke babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia masih terbuka.