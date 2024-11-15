Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Indonesia vs Jepang: Samurai Biru Cetak Gol Lagi, Jay Idzes Cs Tertinggal 0-4

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 15 November 2024 |20:35 WIB
Hasil Timnas Indonesia vs Jepang: Samurai Biru Cetak Gol Lagi, Jay Idzes Cs Tertinggal 0-4
Timnas Jepang unggul 4-0 atas Timnas Indonesia. (Foto: Aldhi Chandra/MPI)
A
A
A

JAKARTA – Tim Nasional (Timnas) Indonesia lagi-lagi kebobolan oleh Jepang di pertengahan babak kedua. Tepatnya gol keempat Jepang itu diciptakan oleh Yukinari Sugawara di menit 69.

Dengan begitu, Timnas Indonesia saat ini tengah tertinggal 0-4 dari Jepang di babak kedua laga kelima Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga tersebut dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).

Timnas Indonesia vs Jepang (Aldhi Chandra/MPI)

Berikut Susunan Pemain:

Timnas Indonesia XI (3-4-3): Maarten Paes; Rizky Ridho, Jay Idzes, Justin Hubner; Kevin Diks, Thom Haye, Nathan Tjoe-A-On, Calvin Verdonk; Yakob Sayuri, Rafael Struick, Ragnar Oratmangoen.

