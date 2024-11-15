Antusiasme Tinggi, Ribuan Suporter Padati Nobar Super Show Timnas Indonesia vs Jepang di Cileungsi

CILEUNGSI – Nobar Super Show Timnas Indonesia vs Jepang di Cileungsi mendapat antusiasme tinggi dari suporter skuad Garuda. Ribuan suporter pun memadati lokasi nobar di Mall Metropolitan Cileungsi, Jawa Barat, pada Jumat (15/11/2024).

Selain nonton bareng, acara ini juga akan dimeriahkan oleh musisi ternama. Hal ini mengundang antusiasme tinggi dari para suporter.

Nobar Super Show merupakan acara yang diinisiasi oleh RCTI+ untuk menggugah semangat mendukung Timnas Indonesia. Kali ini, Nobar Super Show akan menyajikan pertandingan Timnas Indonesia versus Jepang.

Laga tersebut merupakan lanjutan Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Jumat (15/11/2024) pukul 19.00 WIB.

Nobar Super Show edisi kali ini dimulai pada pukul 13.45 WIB dan akan berlangsung hingga 21.00 WIB atau ketika pertandingan sudah selesai. Tak hanya nonton bareng, para suporter bisa menikmati berbagai sajian hiburan seperti musik, dance competition, dan hiburan lainnya.