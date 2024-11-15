Ole Romeny Hadir di SUGBK Jelang Timnas Indonesia vs Jepang, Segera Foto Salaman dengan Erick Thohir?

PEMAIN keturunan Indonesia, Ole Romeny telah hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) jelang laga Timnas Indonesia vs Jepang pada Jumat (15/11/2024) pukul 19.00 WIB. Lantas banyak yang berharap foto salaman Romeny dengan Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir akan benar-benar terealisasikan.

Seperti yang diketahui, Romeny memang sudah berada di Indonesia. Ia bahkan sudah terlihat di beberapa lokasi, seperti halnya di salah satu rumah sakit yang berada di Cibubur, Jakarta Timur pada hari ini.

Beredar kabar kehadiran Romeny di rumah sakit untuk melakukan pengecekan kesehatan sebelum masuk dalam proses naturalisasi. Namun, sejauh ini pihak PSSI masih bungkam.

Terbaru, striker FC Utrecht itu terlihat di SUGBK. Tentunya ia akan menyaksikan pertandingan Timnas Indonesia vs Jepang, yang mana laga tersebut merupakan matchday kelima Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

“Ole Romeny sudah hadir di GBK,” bunyi posting-an @nusantara.baller yang menunjukkan foto Ole Romeny berbaju hitam sudah di area SUGBK.

Tentu fans Garuda berharap kehadiran Romeny tak hanya sekadar menjadi penonton saja. Tetapi juga bisa bersalaman dengan Erick Thohir.