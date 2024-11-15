Erick Thohir Buka Suara soal Rumor Ole Romeny Diperkenalkan sebagai Calon Pemain Timnas Indonesia Hari Ini

Ole Romeny berpotensi diperkenalkan sebagai calon pemain Timnas Indonesia pada hari ini. (Foto: Instagram/@oleromeny)

KETUA Umum PSSI, Erick Thohir, buka suara soal rumor Ole Romeny diperkenalkan sebagai calon pemain Timnas Indonesia hari ini, Jumat (15/11/2024). Mantan presiden Inter Milan itu mengatakan, selama Ole Romeny belum foto dengan dirinya tak ada yang perlu dijelaskan.

"Belum ada foto sama saya kan, jadi sabar dulu ya," kata Erick Thohir kepada awak media termasuk Okezone di kantor Kementerian BUMN, Jumat (15/11/2024).

(Ole Romeny diduga sudah berada di Indonesia. (Foto: X/@ilhamsyuhadaam)

Sebelumnya, beredar foto di media sosial Ole Romeny tengah menjalani tes kesehatan di salah satu rumah sakit yang berada di Cibubur, Jakarta Timur pada Jumat, (15/11/2024). Foto menjadi sinyal kuat winger 24 tahun itu akan menjadi pemain keturunan terbaru yang dinaturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia.

Foto yang beredar itu sontak membuat warganet heboh. Banyak yang memprediksi Ole Romeny bakal berjabat tangan dengan Erick Thohir sebagai tanda calon pemain keturunan baru yang akan diproses naturalisasi untuk membela skuad Garuda.

Winger FC Utrecht itu kemungkinan akan menyaksikan langsung laga Timnas Indonesia versus Jepang dalam lanjutan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jumat (15/11/2024) pukul 19.00 WIB. Tidak menutup kemungkinan setelah laga tersebut Ole Romeny akan berjabat tangan dengan Erick Thohir.

Salaman menjadi pertanda khusus dari Erick Thohir dengan pemain keturunan Indonesia sebagai syarat akan menjalani proses naturalisasi. Semalam sudah ada Tim Geypens dan Dion Markx yang lebih dulu diperkenalkan sebagai calon pemain Timnas Indonesia.