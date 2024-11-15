Nazar Erick Thohir jika Timnas Indonesia Kalahkan Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Malam Ini

Erick Thohir bersama para pemain Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@erickthohir)

NAZAR Erick Thohir jika Timnas Indonesia kalahkan Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026 menarik diulas. Ketua Umum PSSI itu mengatakan ingin sembah sujud jika hal itu terwujud.

Erick Thohir mengingatkan Timnas Indonesia harus meraup poin sebanyak-banyaknya melawan Jepang dan Arab Saudi. Dia bernazar akan sembah sujud jika Timnas Indonesia bisa menang atas Jepang.

"Kan poin sebanyak-banyaknya di dua game ke depan," kata Erick di Jakarta, Jumat (15/11/2024).

"Ya, kalau hari ini tahu-tahunya menang 2-1 atau menang 1-0 ya kita sembah sujudlah ya," tambahnya.

Diketahui, Timnas Indonesia akan bersua dengan Jepang di laga kelima Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Jumat (15/11/2024) pukul 19.00 WIB.