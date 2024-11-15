Jadwal dan Link Live Streaming Vision+ Timnas Indonesia vs Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026

JAKARTA - Skuad Garuda akan melanjutkan perjalanannya dalam gelaran Kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menjamu Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat (15/11/2024). Pertandingan ini dapat disaksikan streaming di Vision+ pukul 19:00 dengan klik link di sini.

Berada di Gruup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain dan Cina, Indonesia mengantongi 3 poin dan menempati posisi kelima klasemen. Laga ini sangat krusial bagi Indonesia, yang belum berhasil meraih kemenangan dalam empat pertandingan sebelumnya.

Selain berusaha keras untuk meraih kemenangan perdana, Indonesia juga harus menghadapi Jepang di kandang sendiri. Tentu saja hal ini memberikan tekanan tersendiri bagi skuad Garuda yang harus tampil maksimal di hadapan pendukungnya.

Pertandingan ini menjadi tantangan besar, namun juga peluang bagi Indonesia untuk membuktikan kekuatan dan ambisinya dalam meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Dukung skuad Garuda raih kemenangan, simak jadwal dan link nonton laga Indonesia vs Jepang: