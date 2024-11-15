Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Perjuangan Berlanjut, Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Jepang di Vision+

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 15 November 2024 |11:11 WIB
Perjuangan Berlanjut, Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Jepang di Vision+
Saksikan Timnas Indonesia vs Jepang live streaming di Vision+. (Foto: PSSI)
A
A
A

LINK live streaming Timnas Indonesia vs Timnas Jepang di Vision+ akan diulas dalam artikel ini. Akankah skuad Garuda meraih hasil manis?

Ya, perjalanan Timnas Indonesia belum usai. Enam laga lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 masih menunggu skuad Garuda untuk memperoleh poin dan memperbaiki posisi di klasemen agar melanjutkan perjuangannya semakin dekat menuju Piala Dunia 2026.

Timnas Indonesia

Tim asuhan Shin Tae-yong kali ini akan berhadapan dengan Timnas Jepang yang terkenal sebagai kekuatan utama sepakbola Asia. Jepang akan bertandang ke Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, pada Jumat (15/11/2024). Pertandingan ini dapat disaksikan streaming di Vision+ pukul 19.00 WIB dengan klik link di sini.

Laga yang diprediksi sengit ini ditunggu-tunggu para pencinta sepakbola tidak hanya di Asia, bahkan dunia. Pasalnya, Timnas Indonesia terus tampil apik dengan bahkan sudah berhasil menahan imbang tim langganan dunia, seperti Australia dan Arab Saudi.

