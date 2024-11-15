Timnas Indonesia vs Jepang: Bojan Hodak Sarankan Shin Tae-yong Gunakan Taktik Ini

Bojan Hodak memberi saran soal taktik yang bisa digunakan Timnas Indonesia lawan Timnas Jepang (Foto: MPI/Miftahul Ghani)

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, memberi Shin Tae-yong saran berguna soal taktik yang akan dipakai Timnas Indonesia melawan Timnas Jepang. Kendati sulit, bukan tidak mungkin untuk mencuri poin dari Samurai Biru.

Jepang akan berhadapan dengan Indonesia di laga kelima Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Jumat (15/11/2024) pukul 19.00 WIB.

Hodak sadar betul Shin tak perlu diberi tahu soal taktik apa yang akan digunakan. Sebab, meracik strategi adalah pekerjaan pria asal Korea Selatan tersebut di Timnas Indonesia.

“Saya tidak bisa katakan apa yang harus dilakukan, karena ini adalah pekerjaannya,” ujar Hodak, dikutip Jumat (15/11/2024).

“Tapi saya yakin dia punya rencana dan ide soal apa yang harus dilakukan,” lanjut pria asal Kroasia tersebut.

Lebih lanjut, Hodak tidak akan mengubah pendapatnya soal kekuatan Jepang. Pasukan Hajime Moriyasu itu disebutnya sebagai tim terkuat di Asia.