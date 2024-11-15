Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Respons Datar Pelatih Jepang Hajime Moriyasu Lihat Timnas Indonesia Diperkuat 8 Pemain Keturunan

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 15 November 2024 |09:41 WIB
Respons Datar Pelatih Jepang Hajime Moriyasu Lihat Timnas Indonesia Diperkuat 8 Pemain Keturunan
Hajime Moriyasu menanggapi kemungkinan Timnas Indonesia turunkan delapan pemain keturunan lawan Timnas Jepang (Foto: MPI/Cikal Bintang)
A
A
A

RESPONS datar pelatih Timnas Jepang Hajime Moriyasu melihat Timnas Indonesia diperkuat delapan pemain keturunan sungguh menarik. Yang pasti, ia sudah menganalisa kekuatan lawan.

Timnas Jepang akan berhadapan dengan Indonesia di laga kelima Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Jumat (15/11/2024) pukul 19.00 WIB.

Timnas Jepang berlatih di Lapangan A GBK (Foto: MPI/Cikal Bintang)

Kedua tim sebelumnya sudah pernah bertemu di gelaran Piala Asia 2023. Saat itu, Timnas Indonesia menelan kekalahan dari Samurai Biru dengan skor 1-3.

Namun, saat itu Timnas Indonesia belum diperkuat beberapa pemain naturalisasi yang akan bermain di laga nanti. Tercatat, ada delapan pemain baru yakni Jay Idzes, Maarten Paes, Calvin Verdonk, Thom Haye, Eliano Reijnders, Kevin Diks, Nathan Tjoe-A-On, dan Ragnar Oratmangoen.

Sementara, Mees Hilgers diketahui tak bisa bermain karena sedang menjalani pemulihan cedera. Menilai kekuatan baru Timnas Indonesia, Moriyasu mengaku tak gentar. Pelatih berusia 56 tahun itu mengatakan sudah tahu karakter dari masing-masing pemain Timnas Indonesia.

"Sekarang timnas Indonesia itu sangat berbeda dari sebelumnya karena punya banyak pemain naturalisasi,” kata Moriyasu, dalam konferensi pers, dikutip Jumat (15/11/2024).

