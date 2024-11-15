Hitung-hitungan Ranking FIFA Timnas Indonesia jika Menang, Imbang dan Kalah dari Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Hitung-hitungan ranking FIFA Timnas Indonesia usai lawan Timnas Jepang bisa dilihat di sini (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)

HITUNG-hitungan ranking FIFA Timnas Indonesia jika menang, imbang, dan kalah dari Timnas Jepang, di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, akan dibahas Okezone. Simak ulasannya!

Laga Timnas Indonesia vs Timnas Jepang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat (15/11/2024) pukul 19.00 WIB. Ini merupakan matchday kelima Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Baca Juga:

Di atas kertas, agak sulit melihat Timnas Indonesia menang atas Jepang. Karena hal tersebut, maka ada ganjaran luar biasa dalam bentuk tambahan poin di ranking FIFA!

Jika Timnas Indonesia menang atas Timnas Jepang, maka Skuad Garuda akan diberi hadiah tambahan 22,07 poin menurut laman football-ranking.com. Jumlah tersebut cukup untuk memanjat klasemen ranking FIFA!

Saat ini, Timnas Indonesia bertengger di urutan 130 dunia pada ranking FIFA dengan 1.118,87. Itu artinya, paling tidak skuad asuhan Shin Tae-yong bakal naik ke posisi 125!

Bagaimana jika imbang, tenang saja, Indonesia tetap mendapat tambahan poin di kalkulasi ranking FIFA. Nominalnya pun lumayan yani 9,57.