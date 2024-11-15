Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Malam Ini, Live di RCTI!

Jadwal siaran langsung Timnas Indonesia vs Timnas Jepang di RCTI sudah diketahui (Foto: PSSI)

JAKARTA - Jadwal Timnas Indonesia vs Timnas Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia malam ini. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pukul 19.00 WIB.

Timnas Indonesia dalam kondisi terpojok usai hasil-hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia semalam. Pasalnya, Timnas China menang 1-0 atas Timnas Bahrain di Manama!

Tekanan tentu semakin dirasakan Tim Merah Putih seturut hasil tersebut. Indonesia menjadi tim paling buncit dengan nilai tiga. Sementara, Bahrain duduk di posisi lima dengan lima angka dan China di urutan empat dengan enam angka.

Mau tidak mau, Timnas Indonesia harus bisa menuai minimal satu poin melawan Timnas Jepang. Peluang tersebut ada meski terhitung kecil.

Apalagi, Samurai Biru tengah garang-garangnya di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Jepang belum terkalahkan dengan rincian tiga menang dan satu imbang plus menceploskan 15 gol!

Tugas berat disandang pelatih Shin Tae-yong untuk meracik strategi terbaik. Tambahan Kevin Diks di lini belakang diyakini belum banyak membantu pertahanan Indonesia.