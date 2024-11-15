Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Malam Ini, Live di RCTI!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 15 November 2024 |07:54 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Malam Ini, Live di RCTI!
Jadwal siaran langsung Timnas Indonesia vs Timnas Jepang di RCTI sudah diketahui (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Jadwal Timnas Indonesia vs Timnas Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia malam ini. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pukul 19.00 WIB.

Timnas Indonesia dalam kondisi terpojok usai hasil-hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia semalam. Pasalnya, Timnas China menang 1-0 atas Timnas Bahrain di Manama!

Timnas Jepang berlatih di Lapangan A GBK (Foto: MPI/Cikal Bintang)

Baca Juga:
baca_juga

Tekanan tentu semakin dirasakan Tim Merah Putih seturut hasil tersebut. Indonesia menjadi tim paling buncit dengan nilai tiga. Sementara, Bahrain duduk di posisi lima dengan lima angka dan China di urutan empat dengan enam angka.

Mau tidak mau, Timnas Indonesia harus bisa menuai minimal satu poin melawan Timnas Jepang. Peluang tersebut ada meski terhitung kecil.

Apalagi, Samurai Biru tengah garang-garangnya di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Jepang belum terkalahkan dengan rincian tiga menang dan satu imbang plus menceploskan 15 gol!

Tugas berat disandang pelatih Shin Tae-yong untuk meracik strategi terbaik. Tambahan Kevin Diks di lini belakang diyakini belum banyak membantu pertahanan Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184673/trofi_piala_dunia-AZj1_large.jpg
Jadwal Drawing Playoff Antarkonfederasi dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184470/timnas_guatemala_menang_3_1_atas_timnas_suriname_pada_laga_terakhir_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_concacaf-rYRe_large.jpg
Hasil Timnas Guatemala vs Timnas Suriname di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Kalah 1-3, Natio Gagal Lolos Otomatis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184443/simak_daftar_pembagian_pot_drawing_playoff_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa-ukB0_large.jpg
Daftar Pembagian Pot Drawing Playoff Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa: Timnas Italia Jumpa Swedia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184431/simak_hasil_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa_semalam-xtqJ_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa Semalam: Skotlandia Lolos Dramatis, Spanyol Ditahan Turki 2-2
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/21/51/1646631/indonesia-jadi-kontingen-terbesar-ke4-di-sea-games-2025-kirim-996-atlet-vrr.webp
Indonesia Jadi Kontingen Terbesar ke-4 di SEA Games 2025: Kirim 996 Atlet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184423/timnas_irak_lolos_ke_playoff_antarkonfederasi_piala_dunia_2026_setelah_menang_2_1_atas_uea_iraqnten-j3oX_large.jpg
Hasil Timnas Irak vs UEA di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Menang 2-1, Singa Mesopotamia Lolos ke Playoff Antarkonfederasi!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement