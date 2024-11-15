Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Lawan Tim Peringkat 187 Dunia, Timnas Malaysia Butuh 2 Penalti untuk Menangkan Pertandingan!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 15 November 2024 |06:52 WIB
Lawan Tim Peringkat 187 Dunia, Timnas Malaysia Butuh 2 Penalti untuk Menangkan Pertandingan!
Timnas Malaysia menang 3-1 atas Laos di laga uji coba. (Foto: X/@FAM_Malaysia)
A
A
A

MELAWAN tim peringkat 187 dunia, Timnas Malaysia membutuhkan dua tendangan penalti untuk memenangkan pertandingan. Sekadar diketahui, Timnas Malaysia menghadapi Laos dalam laga uji coba yang dilangsungkan di Stadion PAT, Bangkok, Thailand pada Kamis 14 November 2024 malam WIB.

Hujan deras yang mengguyur Stadion PAT menyulitkan Timnas Malaysia mengembangkan permainan. Alhasil, Timnas Malaysia hanya bisa mencetak gol melalui situasi set piece (corner), tepatnya via sundulan Harith Haiqal pada menit keenam.

Di menit 32, Safawi Rasid hampir menggandakan keunggulan Timnas Malaysia. Namun, sepakan Safawi Rasid masih melebar tipis dari gawang Laos.

Berselang satu menit dari peluang Safawi Rasid, Laos menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Gol Laos dicetak Kydavone Souvanny, skor 1-1 pun bertahan hingga babak pertama usai.

Di babak kedua atau tepatnya di menit 64, Timnas Malaysia kembali unggul 2-1 lewat eksekusi penalti Stuart Wilkins. Kemudian di menit 83, Sergio Aguero memastikan kemenangan 3-1 Timnas Malaysia atas Laos, juga lewat eksekusi penalti.

Sergio Aguero cetak 1 gol di laga Laos vs Malaysia. (Foto: X/@FAM_Malaysia)

(Sergio Aguero cetak 1 gol di laga Laos vs Malaysia. (Foto: X/@FAM_Malaysia)

Selanjutnya Timnas Malaysia akan terbang ke India. Sesuai jadwal, skuad asuhan Pau Marti Vicente akan menghadapi tuan rumah India pada Senin, 18 November 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/51/3181724/imanol_machuca_dilarang_bermain_1_tahun_karena_membela_timnas_malaysia_machucaimanol-iJ5k_large.jpg
Kisah Miris Imanol Machuca, Dilarang FIFA Bermain 1 Tahun Gara-Gara 17 Menit Bela Timnas Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3174976/penyerang_timnas_malaysia_joao_figueiredo_didakwa_melakukan_pemalsuan_dokumen_afc-phjl_large.jpg
FAM Resmi Dihukum FIFA, Timnas Malaysia Gagal Lolos Piala Asia 2027?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3174944/timnas_malaysia_teranacam_terkena_pengurangan_poin_dari_fifa_afc-cm0s_large.jpg
Terbukti Palsukan Dokumen, AFC: Timnas Malaysia Bisa Terkena Pengurangan Poin!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3174936/fifa_resmi_menghukum_fam_dan_7_pemain_naturalisasi_ilegal_timnas_malaysia_malaysiant-v0Zn_large.jpg
BREAKING NEWS: Dokumen Palsu Dirilis, FIFA Resmi Hukum FAM dan 7 Pemain Naturalisasi Ilegal Timnas Malaysia!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/21/11/1646619/pertarungan-krusial-bundesliga-2025-di-pekan-ini-live--eksklusif-di-rcti-hra.webp
Pertarungan Krusial Bundesliga 2025 di Pekan Ini Live & Eksklusif di RCTI
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/21/mainz_vs_hoffenheim.jpg
Saksikan Bundesliga di RCTI Pekan Ini: Mainz 05 Vs Hoffenheim, FC Koln Jumpa Frankfurt
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement