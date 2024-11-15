Lawan Tim Peringkat 187 Dunia, Timnas Malaysia Butuh 2 Penalti untuk Menangkan Pertandingan!

MELAWAN tim peringkat 187 dunia, Timnas Malaysia membutuhkan dua tendangan penalti untuk memenangkan pertandingan. Sekadar diketahui, Timnas Malaysia menghadapi Laos dalam laga uji coba yang dilangsungkan di Stadion PAT, Bangkok, Thailand pada Kamis 14 November 2024 malam WIB.

Hujan deras yang mengguyur Stadion PAT menyulitkan Timnas Malaysia mengembangkan permainan. Alhasil, Timnas Malaysia hanya bisa mencetak gol melalui situasi set piece (corner), tepatnya via sundulan Harith Haiqal pada menit keenam.

Di menit 32, Safawi Rasid hampir menggandakan keunggulan Timnas Malaysia. Namun, sepakan Safawi Rasid masih melebar tipis dari gawang Laos.

Berselang satu menit dari peluang Safawi Rasid, Laos menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Gol Laos dicetak Kydavone Souvanny, skor 1-1 pun bertahan hingga babak pertama usai.

Di babak kedua atau tepatnya di menit 64, Timnas Malaysia kembali unggul 2-1 lewat eksekusi penalti Stuart Wilkins. Kemudian di menit 83, Sergio Aguero memastikan kemenangan 3-1 Timnas Malaysia atas Laos, juga lewat eksekusi penalti.

(Sergio Aguero cetak 1 gol di laga Laos vs Malaysia. (Foto: X/@FAM_Malaysia)

Selanjutnya Timnas Malaysia akan terbang ke India. Sesuai jadwal, skuad asuhan Pau Marti Vicente akan menghadapi tuan rumah India pada Senin, 18 November 2024.