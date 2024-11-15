Timnas Indonesia Naik ke Posisi 2 Klasemen Sementara Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Kelar Lawan Jepang, Ini Syaratnya!

Timnas Indonesia berpotensi naik ke posisi 2 Grup C jika menang atas Jepang. (Foto: PSSI)

TIMNAS Indonesia naik ke posisi 2 klasemen sementara Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kelar melawan Jepang. Namun, ada dua syarat yang harus dipenuhi.

Syarat pertama Timnas Indonesia mesti menang atas Jepang dalam matchday kelima Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jumat (15/11/2024) pukul 19.00 WIB.

(Timnas Indonesia wajib menang dengan selisih dua gol jika ingin naik ke posisi 2 klasemen sementara Grup C. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

Apakah kemenangan tipis dengan selisih satu gol sudah cukup meroketkan posisi Timnas Indonesia ke posisi dua? Jawabannya belum.

Timnas Indonesia mesti memenuhi satu syarat lain, yakni menang dengan selisih dua gol. Jika kondisi ini terjadi, skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- langsung naik ke posisi dua klasemen sementara Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Andai kondisi ini terjadi, Timnas Indonesia, Australia, Arab Saudi dan China sama-sama mengemas enam angka. Namun, Timnas Indonesia akan unggul produktivitas gol atas Australia, serta unggul selisih gol kontra Arab Saudi dan China sehingga berhak menempati posisi yang lebih baik.

Sekarang satu harapannya Timnas Indonesia berhasil tampil impresif kontra Jepang. Dengan begitu, Timnas Indonesia seminimal mungkin bisa mencuri satu angka dari skuad Samurai Biru -julukan Timnas Jepang.