HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Jepang Malam Ini di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Live di RCTI!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 15 November 2024 |05:52 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Jepang Malam Ini di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Live di RCTI!
Shin Tae-yong dan Jay Idzes saat mengikuti sesi konferensi pers jelang laga Timnas Indonesia vs Jepang. (Foto: Cikal Bintang/MPI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Jepang malam ini di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah dirilis. Laga matchday kelima Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) akan disiarkan secara live dan eksklusif di RCTI pada Jumat, (15/11/2024) pukul 19.00 WIB.

Kedua tim sama-sama telah bersiap menjalani laga malam ini. Baik Timnas Indonesia dan Jepang sama-sama telah menjalani official training di SUGBK pada Kamis, 14 November 2024 malam WIB.

Timnas Indonesia bersiap menghadapi Jepang malam ini. (Foto: PSSI)

Timnas Indonesia bersiap menghadapi Jepang malam ini. (Foto: PSSI)

Saat konferensi pers jelang pertandingan, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong mengaku laga nanti malam takkan mudah. Namun, ia juga tak mau menyesal ketika laga nantinya telah berakhir.

Karena itu, Shin Tae-yong meminta Thom Haye dan kawan-kawan untuk bermain maksimal. Mumpung bermain di kandang sendiri, peluang meraih poin itu terbuka lebar.

“Pastinya laga nanti akan menjadi pertandingan yang sangat sulit bagi kami,” kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers jelang laga Timnas Indonesia vs Jepang.

“Meski begitu, semua pemain termasuk saya ingin menjadikan laga ini sebagai laga yang tidak disesali setelah selesai,” lanjut pelatih asal Korea Selatan ini.

Halaman:
1 2
      

