Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Malam Ini

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 15 November 2024 |05:17 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Malam Ini
Simak jadwal dan link live streaming Timnas Indonesia vs Timnas Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Jadwal dan link live streaming Timnas Indonesia vs Timnas Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia malam ini sudah diketahui. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pukul 19.00 WIB.

Agak di luar kebiasaan, laga Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia itu digelar pada Jumat. Biasanya, pertandingan digelar hari Kamis dan Selasa pada jendela FIFA Matchday.

Timnas Indonesia

Mundurnya laga tersebut dikarenakan permintaan dari JFA (PSSI-nya Jepang). FIFA mengabulkan permintaan itu sehingga Indonesia harus menerima dengan lapang dada.

Laga ini berpotensi menjadi pemulus langkah Jepang menuju putaran final Piala Dunia. Dari empat laga yang sudah dimainkan, Samurai Biru mengoleksi 10 poin dari maksimal 30.

Jepang hanya butuh 13 angka lagi untuk menyegel tempat di putaran final Piala Dunia 2026 via finis di urutan 1 atau 2. Kemenangan atas Indonesia tentu mendekatkan langkah mereka ke Amerika Utara.

Di sisi lain, Timnas Indonesia butuh segera bangkit dan menuai kemenangan. Dari empat laga yang sudah dimainkan, anak asuh Shin Tae-yong baru mengumpulkan tiga angka hasil tiga kali imbang dan satu kalah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184673/trofi_piala_dunia-AZj1_large.jpg
Jadwal Drawing Playoff Antarkonfederasi dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184470/timnas_guatemala_menang_3_1_atas_timnas_suriname_pada_laga_terakhir_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_concacaf-rYRe_large.jpg
Hasil Timnas Guatemala vs Timnas Suriname di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Kalah 1-3, Natio Gagal Lolos Otomatis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184443/simak_daftar_pembagian_pot_drawing_playoff_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa-ukB0_large.jpg
Daftar Pembagian Pot Drawing Playoff Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa: Timnas Italia Jumpa Swedia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184431/simak_hasil_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa_semalam-xtqJ_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa Semalam: Skotlandia Lolos Dramatis, Spanyol Ditahan Turki 2-2
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/21/11/1646619/pertarungan-krusial-bundesliga-2025-di-pekan-ini-live--eksklusif-di-rcti-hra.webp
Pertarungan Krusial Bundesliga 2025 di Pekan Ini Live & Eksklusif di RCTI
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/09/bek_timnas_indonesia_kevin_diks.jpg
5 Kandidat Siap-Siap! PSSI Pastikan Seleksi Pelatih Timnas Indonesia Lebih Ketat
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement