Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Malam Ini

Simak jadwal dan link live streaming Timnas Indonesia vs Timnas Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: PSSI)

JAKARTA – Jadwal dan link live streaming Timnas Indonesia vs Timnas Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia malam ini sudah diketahui. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pukul 19.00 WIB.

Agak di luar kebiasaan, laga Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia itu digelar pada Jumat. Biasanya, pertandingan digelar hari Kamis dan Selasa pada jendela FIFA Matchday.

Mundurnya laga tersebut dikarenakan permintaan dari JFA (PSSI-nya Jepang). FIFA mengabulkan permintaan itu sehingga Indonesia harus menerima dengan lapang dada.

Laga ini berpotensi menjadi pemulus langkah Jepang menuju putaran final Piala Dunia. Dari empat laga yang sudah dimainkan, Samurai Biru mengoleksi 10 poin dari maksimal 30.

Jepang hanya butuh 13 angka lagi untuk menyegel tempat di putaran final Piala Dunia 2026 via finis di urutan 1 atau 2. Kemenangan atas Indonesia tentu mendekatkan langkah mereka ke Amerika Utara.

Di sisi lain, Timnas Indonesia butuh segera bangkit dan menuai kemenangan. Dari empat laga yang sudah dimainkan, anak asuh Shin Tae-yong baru mengumpulkan tiga angka hasil tiga kali imbang dan satu kalah.