HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Venezuela vs Timnas Brasil di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Tampil Dominan, Selecao Ditahan 1-1

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 15 November 2024 |06:11 WIB
Hasil Timnas Venezuela vs Timnas Brasil di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Tampil Dominan, <i>Selecao</i> Ditahan 1-1
Timnas Brasil ditahan 1-1 oleh Timnas Venezuela pada laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona CONMEBOL (Foto: Instagram/@cbf_futebol)
A
A
A

MONAGAS – Hasil Timnas Venezuela vs Timnas Brasil di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona CONMEBOL sudah diketahui. Duel di Stadion Monumental de Maturin, Monagas, Venezuela, Jumat (15/11/2024) pagi WIB, itu berakhir dengan skor 1-1.

Gol bagi Brasil dicetak Raphinha (43’). Sementara itu, gol balasan dihasilkan oleh Telasco Segovia (46’).

Timnas Brasil

Jalannya Pertandingan

Permainan dominan ditunjukkan Brasil semenjak menit-menit awal. Aksi Vinicius Jr mengitari kiper di menit sembilan berhasil diakhiri dengan umpan matang ke Raphinha. Namun, bola melambung!

Sebuah kelengahan terjadi di menit ke-15. Jefferson Savarino mencuri bola dari kaki Bruno Guimaraes di depan kotak penalti. Beruntung, Ederson Moraes bisa menepis tembakan lawan.

Menit 22, sepakan voli Vinicius Jr menghantam tiang! Selang beberapa saat, tendangan Gerson diselamatkan Rafael Romo. Setelah beberapa peluang gagal, gol akhirnya tercipta di menit ke-43.

Raphinha berhasil menaklukkan Romo lewat eksekusi tendangan bebas yang cantik. Brasil pun unggul 1-0 saat rehat.

