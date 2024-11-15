Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Reaksi Eliano Reijnders Jelang Main di SUGBK pada Laga Timnas Indonesia vs Jepang, Pasang Target Ini!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 15 November 2024 |04:28 WIB
Reaksi Eliano Reijnders Jelang Main di SUGBK pada Laga Timnas Indonesia vs Jepang, Pasang Target Ini!
Eliano Reijnders segera bela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Pemain Timnas Indonesia, Eliano Reijnders, bereaksi jelang main perdana di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, dengan melawan Timnas Jepang. Dia pun pasang target tinggi.

Eliano begitu optimis bisa membawa Timans Indonesia bermain apik di hadapan publiknya sendiri. Dia yakin Timnas bisa meraih poin saat hadapi Jepang.

Eliano Reijnders

Ya, Timnas Indonesia akan menjamu Samurai Biru -julukan Timnas Jepang- di SUGBK, Jumat (15/11/2024) pukul 19.00 WIB. Ini merupakan matchday kelima Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Tak bisa dimungkiri Samurai Biru adalah tim terkuat di Asia dengan menempati ranking FIFA 15. Sedangkan Timnas Indonesia, mereka di posisi 130. Selain itu juga, tim arahan Hajime Moriyasu itu sedang memimpin klasemen Grup C.

Satu hal yang pasti, Jepang akan menjadi lawan yang sangat berat bagi Timnas Indonesia. Namun, Eliano percaya diri Skuad Garuda bisa meraih poin, minimal dengan bermain imbang.

“Ya, bagus, saya pikir kami bisa menang atau setidaknya imbang,” kata Eliano kepada awak media di Jakarta beberapa hari lalu, dikutip Jumat (15/11/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
