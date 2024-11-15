Reaksi Eliano Reijnders Jelang Main di SUGBK pada Laga Timnas Indonesia vs Jepang, Pasang Target Ini!

JAKARTA – Pemain Timnas Indonesia, Eliano Reijnders, bereaksi jelang main perdana di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, dengan melawan Timnas Jepang. Dia pun pasang target tinggi.

Eliano begitu optimis bisa membawa Timans Indonesia bermain apik di hadapan publiknya sendiri. Dia yakin Timnas bisa meraih poin saat hadapi Jepang.

Ya, Timnas Indonesia akan menjamu Samurai Biru -julukan Timnas Jepang- di SUGBK, Jumat (15/11/2024) pukul 19.00 WIB. Ini merupakan matchday kelima Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Tak bisa dimungkiri Samurai Biru adalah tim terkuat di Asia dengan menempati ranking FIFA 15. Sedangkan Timnas Indonesia, mereka di posisi 130. Selain itu juga, tim arahan Hajime Moriyasu itu sedang memimpin klasemen Grup C.

Satu hal yang pasti, Jepang akan menjadi lawan yang sangat berat bagi Timnas Indonesia. Namun, Eliano percaya diri Skuad Garuda bisa meraih poin, minimal dengan bermain imbang.

“Ya, bagus, saya pikir kami bisa menang atau setidaknya imbang,” kata Eliano kepada awak media di Jakarta beberapa hari lalu, dikutip Jumat (15/11/2024).