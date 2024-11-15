Tak Jadi Tim Musafir Lagi, Malut United Bermarkas di Stadion Gelora Kie Raha Mulai 21 November 2024!

MALUT United akan bermarks di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Maluku Utara, mulai 21 November 2024. Dengan begitu, Malut United tidak akan menjadi tim musafir lagi di Liga 1 2024-2025.

Seperti diketahui, Malut United merupakan tim promosi Liga 1 2024-2025. Selama beraksi di Liga 1 musim ini, tim arahan Imran Nahumarury itu berstatus sebagai tim musafir. Namun, penantian lama mereka untuk bermain di markas sendiri akhirnya segera terwujud.

Malut United akan menjamu Persis Solo di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Kamis 21 November 2024 pukul 15.30 WIB atau 17.30 WIT. Laga pekan ke-11 Liga 1 2024-2025 ini sekaligus menjadi laga perdana Laskar Kie Raha bermain di hadapan publiknya.

“Pemain dan pelatih sudah lama ingin bermain di Ternate. Semoga dukungan langsung dari suporter bisa membantu tim meraih hasil positif di stadion kebanggaan masyarakat Maluku Utara,” kata COO Malut United, Willem D. Nanlohy, dalam keterangan yang diterima MNC Portal Indonesia, Jumat (15/11/2024).