Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Sadar Timnas Indonesia Tak Sabar Kalahkan Jepang di SUGBK, Hajime Moriyasu Santai

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 14 November 2024 |17:50 WIB
Sadar Timnas Indonesia Tak Sabar Kalahkan Jepang di SUGBK, Hajime Moriyasu Santai
Pelatih Timnas Jepang, Hajime Moriyasu (kiri). (Foto: Cikal Bintang/MPI)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Jepang, Hajime Moriyasu mendengar kabar pemain Timnas Indonesia sudah tak sabar mengalahkan Samurai Biru di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Menanggapi hal itu, Moriyasu tidak panik karena optimis dengan dukungan suporter Jepang di SUGBK, pasukannya mampu memetik kemenangan.

Ya, Timnas Jepang akan bersua dengan Timnas Indonesia di laga kelima Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan itu akan berlangsung di SUGBK, Jakarta pada Jumat (15/11/2024) pukul 19.00 WIB.

Laga tersebut akan menjadi momentum bagi Timnas Jepang untuk mempertahankan tren positif di Grup C. Diketahui, Samurai Biru belum terkalahkan dalam empat pertandingan sebelumnya.

Tim besutan Hajime Moriyasu telah meraih 10 poin dari tiga kemenangan dan satu kali imbang. Moriyasu menegaskan, Timnas Jepang akan berupaya keras mempertahankan tren positif itu ketika berhadapan dengan Indonesia. Dia mengatakan timnya tak gentar meski berstatus sebagai tim tamu.

Pelatih Timnas Jepang, Hajime Moriyasu (kiri). (Foto: Cikal Bintang/MPI)

“Besok pertandingan melawan Indonesia, kami akan bermain di kandang lawan, 100 persen siap away, sehingga pertandingan besok akan sangat sulit,” kata Moriyasu dalam konferensi pers menjelang pertandingan, Kamis (14/11/2024).

“Ada banyak kabar (yang menyebut) bahwa pemain Indonesia tidak sabar untuk pertandingan besok, sehingga kami akan berjuang dengan semangat bersama suporter away,” tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184673/trofi_piala_dunia-AZj1_large.jpg
Jadwal Drawing Playoff Antarkonfederasi dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184470/timnas_guatemala_menang_3_1_atas_timnas_suriname_pada_laga_terakhir_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_concacaf-rYRe_large.jpg
Hasil Timnas Guatemala vs Timnas Suriname di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Kalah 1-3, Natio Gagal Lolos Otomatis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184443/simak_daftar_pembagian_pot_drawing_playoff_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa-ukB0_large.jpg
Daftar Pembagian Pot Drawing Playoff Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa: Timnas Italia Jumpa Swedia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184431/simak_hasil_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa_semalam-xtqJ_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa Semalam: Skotlandia Lolos Dramatis, Spanyol Ditahan Turki 2-2
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/21/51/1646557/nofeldi-petingko-back-to-back-juara-borobudur-marathon-2025-eeq.webp
Nofeldi Petingko Back to Back Juara Borobudur Marathon 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/21/timur_kapadze_1.jpg
Timur Kapadze ke Indonesia Bukan Wawancara dengan PSSI, tapi...
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement