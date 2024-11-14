Sadar Timnas Indonesia Tak Sabar Kalahkan Jepang di SUGBK, Hajime Moriyasu Santai

JAKARTA – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Jepang, Hajime Moriyasu mendengar kabar pemain Timnas Indonesia sudah tak sabar mengalahkan Samurai Biru di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Menanggapi hal itu, Moriyasu tidak panik karena optimis dengan dukungan suporter Jepang di SUGBK, pasukannya mampu memetik kemenangan.

Ya, Timnas Jepang akan bersua dengan Timnas Indonesia di laga kelima Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan itu akan berlangsung di SUGBK, Jakarta pada Jumat (15/11/2024) pukul 19.00 WIB.

Laga tersebut akan menjadi momentum bagi Timnas Jepang untuk mempertahankan tren positif di Grup C. Diketahui, Samurai Biru belum terkalahkan dalam empat pertandingan sebelumnya.

Tim besutan Hajime Moriyasu telah meraih 10 poin dari tiga kemenangan dan satu kali imbang. Moriyasu menegaskan, Timnas Jepang akan berupaya keras mempertahankan tren positif itu ketika berhadapan dengan Indonesia. Dia mengatakan timnya tak gentar meski berstatus sebagai tim tamu.

“Besok pertandingan melawan Indonesia, kami akan bermain di kandang lawan, 100 persen siap away, sehingga pertandingan besok akan sangat sulit,” kata Moriyasu dalam konferensi pers menjelang pertandingan, Kamis (14/11/2024).

“Ada banyak kabar (yang menyebut) bahwa pemain Indonesia tidak sabar untuk pertandingan besok, sehingga kami akan berjuang dengan semangat bersama suporter away,” tambahnya.