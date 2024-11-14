Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia vs Jepang: Eliano Reijnders Tak Sabar Sapa Suporter Garuda di SUGBK

Muhammad Gazza , Jurnalis-Kamis, 14 November 2024 |16:41 WIB
Timnas Indonesia vs Jepang: Eliano Reijnders Tak Sabar Sapa Suporter Garuda di SUGBK
Pemain Timnas Indonesia, Eliano Reijnders. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Bintang Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Eliano Reijnders, sudah tak sabar menghadapi Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Sebab itu adalah momen debutnya bermain di hadapan suporter Garuda secara langsung.

Ya, Eliano sebelumnya bermain untuk Timnas Indonesia saat Garuda menjalani laga tandang. Akhirnya, impian pemain PEC Zwolle itu menyapa suporter Timnas Indonesia secara langsung itu pun akan tercipta di matchday kelima Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada Jumat 15 November 2024 pukul 19.00 WIB.

"Ya, saya tidak sabar (debut di SUGBK) karena ini adalah stadion yang besar, 70 ribu orang bisa menyaksikan pertandingan di sini," kata Eliano saat Media Day di Jakarta, Selasa (12/11/2024).

"Jadi, tentunya saya tidak sabar untuk bermain di depan para penonton ini," tegasnya.

Eliano Reijnders bersama Mees Hilgers

Pertanyaan apakah Eliano akan bermain melawan Jepang nanti masih menjadi pertanyaan. Terlebih lagi melihat bagaimana namanya tidak masuk dalam skuad saat Timnas Indonesia melawan China setelah imbang kontra Bahrain.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184673/trofi_piala_dunia-AZj1_large.jpg
Jadwal Drawing Playoff Antarkonfederasi dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184470/timnas_guatemala_menang_3_1_atas_timnas_suriname_pada_laga_terakhir_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_concacaf-rYRe_large.jpg
Hasil Timnas Guatemala vs Timnas Suriname di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Kalah 1-3, Natio Gagal Lolos Otomatis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184443/simak_daftar_pembagian_pot_drawing_playoff_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa-ukB0_large.jpg
Daftar Pembagian Pot Drawing Playoff Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa: Timnas Italia Jumpa Swedia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184431/simak_hasil_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa_semalam-xtqJ_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa Semalam: Skotlandia Lolos Dramatis, Spanyol Ditahan Turki 2-2
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/21/11/1646619/pertarungan-krusial-bundesliga-2025-di-pekan-ini-live--eksklusif-di-rcti-hra.webp
Pertarungan Krusial Bundesliga 2025 di Pekan Ini Live & Eksklusif di RCTI
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/20/fajar_alfianmuhammad_shohibul_fikri.jpg
Fajar/Fikri dan Raymond/Nikolaus Tembus Semifinal Australian Open 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement