Timnas Indonesia vs Jepang: Eliano Reijnders Tak Sabar Sapa Suporter Garuda di SUGBK

JAKARTA - Bintang Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Eliano Reijnders, sudah tak sabar menghadapi Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Sebab itu adalah momen debutnya bermain di hadapan suporter Garuda secara langsung.

Ya, Eliano sebelumnya bermain untuk Timnas Indonesia saat Garuda menjalani laga tandang. Akhirnya, impian pemain PEC Zwolle itu menyapa suporter Timnas Indonesia secara langsung itu pun akan tercipta di matchday kelima Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada Jumat 15 November 2024 pukul 19.00 WIB.

"Ya, saya tidak sabar (debut di SUGBK) karena ini adalah stadion yang besar, 70 ribu orang bisa menyaksikan pertandingan di sini," kata Eliano saat Media Day di Jakarta, Selasa (12/11/2024).

"Jadi, tentunya saya tidak sabar untuk bermain di depan para penonton ini," tegasnya.

Pertanyaan apakah Eliano akan bermain melawan Jepang nanti masih menjadi pertanyaan. Terlebih lagi melihat bagaimana namanya tidak masuk dalam skuad saat Timnas Indonesia melawan China setelah imbang kontra Bahrain.