Link Live Streaming Timnas Australia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Hari Ini

LINK live streaming Timnas Australia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia hari ini akan diulas Okezone. Laga seru yang akan berlangsung di Stadion AAMI Park, Melbourne, pada Kamis (14/11/2024) pukul 16.10 WIB itu bisa disaksikan secara live streaming di RCTI+.

Gelaran babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan berlanjut hari ini. Sejumlah laga seru akan tersaji, di antaranya mempertemukan dua tim kuat di Grup C, yakni Timnas Australia dan Arab Saudi.

Hal itu terbukti dari posisi Australia dan Arab Saudi saat ini di klasemen sementara Grup C yang menempati papan atas. Australia ada di urutan kedua, sementara Arab Saudi bertengger di posisi ketiga.

Bahkan, Australia dan Arab Saudi sama-sama mengemas 5 poin saat ini. Tetapi, Australia ada di posisi lebih baik dari Arab Saudi karena unggul selisih gol.

Socceroos -julukan Timnas Australia- mencatatkan selisih gol +1. Sementara Arab Saudi, mereka mengekor di urutan ketiga dengan selisih gol -1.

Australia pun perlu waspada dalam menghadapi Arab Saudi. Sebab, Arab Saudi kini kehadiran pelatih baru. Usai memecat Roberto Mancini, Arab Saudi kini ditangani Herve Renard.

Sejatinya, sosok Herve Renard tak asing di Timnas Arab Saudi. Sebab, pelatih asal Prancis itu ditunjuk melatih Timnas Arab Saudi pada 2019 hingga 2023.