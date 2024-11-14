Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Australia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Hari Ini

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 14 November 2024 |06:53 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Australia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Hari Ini
Para pemain Timnas Arab Saudi. (Foto: Instagram/@saudint)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Australia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia hari ini akan diulas Okezone. Laga seru yang akan digelar di Stadion AAMI Park, Melbourne, pada Kamis (14/11/2024) pukul 16.10 WIB itu akan disiarkan live di RCTI.

Ya, Australia akan menjamu Arab Saudi di matchday kelima Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Duel ini dipastikan berjalan seru nan menarik.

Timnas Australia

Pasalnya, Australia dan Arab Saudi tengah bersaing ketat di klasemen sementara Grup C. Kedua tim sama-sama mengemas 5 poin saat ini.

Tetapi, Australia ada di posisi lebih baik dengan menempati urutan kedua di klasemen Grup C. Socceroos -julukan Timnas Australia- unggul selisih poin dari Arab Saudi dengan mencatatkan selisih gol +1. Sementara Arab Saudi, mereka mengekor di urutan ketiga dengan selisih gol -1.

Dengan kondisi di atas, Australia dan Arab Saudi tentunya bertekad merebut poin penuh demi menduduki posisi kedua di klasemen sementara Grup C. Nantinya juga diketahui, hanya juara grup dan tim penghuni posisi kedua yang akan lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia 2026.

Sementara itu, tim yang finis di posisi ketiga dan keempat masih punya kans lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Mereka akan berjuang di putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Halaman:
1 2
      
