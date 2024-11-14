Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Arab Saudi Tahan Australia Sebelum Bertemu Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 14 November 2024 |06:45 WIB
Timnas Arab Saudi Tahan Australia Sebelum Bertemu Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026?
Timnas Australia akan menjamu Arab Saudi sore ini. (Foto: Socceroos)
A
A
A

TIMNAS Arab Saudi menahan Australia sebelum bertemu Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Sesuai jadwal, Timnas Australia akan menjamu Arab Saudi di matchday kelima Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Melbourne Rectalungar Stadium pada Kamis, (14/11/2024) pukul 16.10 WIB.

Setelah melewati empat pertandingan di Grup C, Australia dan Arab Saudi berturut-turut duduk di posisi dua dan tiga klasemen dengan perolehan poin identik, yakni lima angka. Jika melihat kondisi terkini plus arena pertandingan, skuad Socceroos -julukan Timnas Australia- lebih dijagokan memenangkan pertandingan.

Timnas Australia saat menahan Jepang 1-1. (Foto: AFC)

(Timnas Australia saat menahan Jepang 1-1. (Foto: AFC)

Semenjak ditangani Tony Popovic di dua laga terakhir, Australia selalu mendapatkan hasil positif. Setelah menang 3-1 atas China, Australia secara luar biasa menahan Jepang 1-1 di kandang lawan.

Di sisi lain, Arab Saudi gagal menang di dua laga terakhir Grup C. Padahal di dua laga itu Arab Saudi bermain di kandang sendiri.

Namun, kondisi yang dialami Arab Saudi berbeda ketimbang bulan lalu. Kini, Timnas Arab Saudi kembali dibesut pelatih asal Prancis, Herve Renard.

Herve Renard bukanlah pelatih kacangan. Ia pernah membawa Zambia dan Pantai Gading juara Piala Afrika. Satu lagi, Herve Renard juga sempat menangani Timnas Arab Saudi pada 2019-2023.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184944/timnas_indonesia_tak_diundang_rusia_main_di_piala_dunia_2026_tandingan_pssi-tLYE_large.jpg
Daftar 10 Negara yang Diundang Rusia Main di Piala Dunia 2026 Tandingan, Ada Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184915/shin_tae_yong_disebut_masuk_daftar_5_calon_pelatih_timnas_indonesia_erickthohir-JGKD_large.jpg
Mengejutkan! Shin Tae-yong Disebut Masuk Daftar 5 Calon Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184912/timur_kapadze_dijadwalkan_salat_di_masjid_istiqlal_hari_ini_timurkapadze18-xwHZ_large.jpg
Calon Pelatih Timnas Indonesia Timur Kapadze Dijadwalkan Salat Jumat di Masjid Istiqlal Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184906/bojan_hodak-AahZ_large.jpg
Terkuak! PSSI Kantongi Lima Calon Pelatih Timnas Indonesia, Beberapa Masih Terikat Kontrak
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/20/11/1646445/nova-arianto-resmi-latih-timnas-indonesia-u20-fdh.webp
Nova Arianto Resmi Latih Timnas Indonesia U-20
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/09/bek_timnas_indonesia_kevin_diks.jpg
5 Kandidat Siap-Siap! PSSI Pastikan Seleksi Pelatih Timnas Indonesia Lebih Ketat
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement