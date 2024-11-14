Timnas Arab Saudi Tahan Australia Sebelum Bertemu Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026?

TIMNAS Arab Saudi menahan Australia sebelum bertemu Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Sesuai jadwal, Timnas Australia akan menjamu Arab Saudi di matchday kelima Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Melbourne Rectalungar Stadium pada Kamis, (14/11/2024) pukul 16.10 WIB.

Setelah melewati empat pertandingan di Grup C, Australia dan Arab Saudi berturut-turut duduk di posisi dua dan tiga klasemen dengan perolehan poin identik, yakni lima angka. Jika melihat kondisi terkini plus arena pertandingan, skuad Socceroos -julukan Timnas Australia- lebih dijagokan memenangkan pertandingan.

(Timnas Australia saat menahan Jepang 1-1. (Foto: AFC)

Semenjak ditangani Tony Popovic di dua laga terakhir, Australia selalu mendapatkan hasil positif. Setelah menang 3-1 atas China, Australia secara luar biasa menahan Jepang 1-1 di kandang lawan.

Di sisi lain, Arab Saudi gagal menang di dua laga terakhir Grup C. Padahal di dua laga itu Arab Saudi bermain di kandang sendiri.

Namun, kondisi yang dialami Arab Saudi berbeda ketimbang bulan lalu. Kini, Timnas Arab Saudi kembali dibesut pelatih asal Prancis, Herve Renard.

Herve Renard bukanlah pelatih kacangan. Ia pernah membawa Zambia dan Pantai Gading juara Piala Afrika. Satu lagi, Herve Renard juga sempat menangani Timnas Arab Saudi pada 2019-2023.