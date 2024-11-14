Jadwal Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Matchday Kelima Hari Ini: Australia vs Arab Saudi, hingga Kuwait vs Korea Selatan!

JADWAL Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di matchday kelima hari ini akan diulas Okezone. Sejumlah laga seru akan tersaji hari ini, di antaranya Timnas Australia vs Arab Saudi hingga Kuwait vs Korea Selatan.

Ya, gelaran babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia berlanjut hari ini, Kamis (14/11/2024). Memasuki matchday kelima, ada 9 laga yang digelar.

Hanya 1 laga saja di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang akan digelar besok. Laga itu mempertemukan Timnas Indonesia vs Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta. Sementara tim-tim lainnya, mereka akan berjuang hari ini.

Dari Grup A, ada laga yang mempertemukan Timnas Korea Utara vs Iran, UEA vs Kirgistan, hingga Qatar vs Uzbekistan. Saat ini, Iran sendiri masih bertengger di puncak klasemen sementara Grup A dengan 10 poin. Mereka bersaing ketat dengan Uzbekistan yang mengekor di posisi kedua dengan koleksi poin sama.

Akankah Iran menambah pundi-pundi poinnya hari ini dengan melibas Korea Utara? Tak ayal, duel Korea Utara vs Iran yang akan digelar di Lao National Stadium KM16, Vientiane, Laos, pada Kamis (14/11/2024) pukul 19.00 WIB ini menarik untuk dinantikan.

Begitu juga aksi Uzbekistan dalam melawan Qatar di Jassim bin Hamad Stadium, Doha, pada Kamis (14/11/2024) pukul 23.15 WIB ini. Akankah Uzbekistan berjaya?

Beralih ke Grup B, ada tiga laga juga yang akan digelar hari ini. Ketiga laga itu mempertemukan Kuwait vs Korea Selatan, Oman vs Palestina, hingga Irak vs Yordania.

Kiprah Korea Selatan melawan Kuwait akan dinantikan. Sebab, Korea Selatan berstatus pemuncak klasemen sementara Grup B saat ini dengan koleksi 10 poin. Sementara Kuwait, mereka ada di urutan kelima dengan 3 poin, hasil imbang 3 kali dan kalah 1 kali.

Kini, akankah Korea Selatan melanjutkan laju positifnya di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia? Ataukah Kuwait bisa membuat kejutan dengan meraih kemenangan perdananya di Grup B? Laga seru itu akan tersaji di Jaber Al-Ahmad International Stadium, Ardiyah, pada Kamis (14/11/2024) pukul 21.00 WIB.

Tak kalah seru, duel Irak vs Yordania juga diprediksi berjalan sengit. Kedua tim mengukir perjalanan mirip di Grup B hingga sama-sama sudah mengemas 7 poin. Laga seru itu akan tersaji di Basra International Stadium, Basra, pada Kamis (14/11/2024) pukul 23.15 WIB.