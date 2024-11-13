Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Jamu Jepang Tanpa Mees Hilgers, Ragnar Oratmangoen: Sulit

Muhammad Gazza , Jurnalis-Rabu, 13 November 2024 |21:10 WIB
Timnas Indonesia Jamu Jepang Tanpa Mees Hilgers, Ragnar Oratmangoen: Sulit
Timnas Indonesia akan kesulitan menghadapi Timnas Jepang imbas absennya Mees Hilgers (Foto: AFC)
A
A
A

JAKARTA – Ragnar Oratmangoen mengakui Timnas Indonesia akan kesulitan menjamu Timnas Jepang tanpa adanya Mees Hilgers. Sebab, ia menilai bek FC Twente itu sangat pas untuk menghadapi lawan di matchday kelima Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia tersebut.

Hilgers dipastikan absen dalam laga kontra Jepang yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jumat 15 November 2024. Ia tidak dilepas oleh klubnya guna menjalani pemulihan cedera.

Mees Hilgers

"Akan sulit tanpa adanya Hilgers karena menurut saya dia adalah pemain yang bagus untuk tim ini," ucap Ragnar kepada awak media di Jakarta, Selasa 12 November 2024.

Kendati demikian, ia tak ingin ambil pusing soal absennya Hilgers. Menurutnya, para pemain yang ada dan akan tampil nanti harus bisa menunjukkan performa yang apik baik saat menghadapi Jepang maupun Timnas Arab Saudi (19 November 2024).

"Semua pemain yang ada di skuad saat ini harus memastikan untuk bisa meraih poin dalam dua laga ke depan," kata Ragnar.

Hilgers sendiri sudah meminta maaf tidak bisa bergabung dengan Timnas Indonesia. Ia mengaku butuh waktu untuk memulihkan cedera hamstring agar tidak semakin parah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184673/trofi_piala_dunia-AZj1_large.jpg
Jadwal Drawing Playoff Antarkonfederasi dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184470/timnas_guatemala_menang_3_1_atas_timnas_suriname_pada_laga_terakhir_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_concacaf-rYRe_large.jpg
Hasil Timnas Guatemala vs Timnas Suriname di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Kalah 1-3, Natio Gagal Lolos Otomatis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184443/simak_daftar_pembagian_pot_drawing_playoff_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa-ukB0_large.jpg
Daftar Pembagian Pot Drawing Playoff Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa: Timnas Italia Jumpa Swedia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184431/simak_hasil_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa_semalam-xtqJ_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa Semalam: Skotlandia Lolos Dramatis, Spanyol Ditahan Turki 2-2
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/20/51/1646229/finswimming-indonesia-akhiri-kejuaraan-asia-tenggara-dengan-peningkatan-medali-wbf.webp
Finswimming Indonesia Akhiri Kejuaraan Asia Tenggara dengan Peningkatan Medali
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/20/tim_snooker_putra_indonesia_mengguncang_oman_world.jpg
Tim Snooker Indonesia Libas China 3-1 di Oman World Cup, Ketenangan Meja Jadi Senjata Maut Merah Putih
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement