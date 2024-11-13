Timnas Indonesia Jamu Jepang Tanpa Mees Hilgers, Ragnar Oratmangoen: Sulit

JAKARTA – Ragnar Oratmangoen mengakui Timnas Indonesia akan kesulitan menjamu Timnas Jepang tanpa adanya Mees Hilgers. Sebab, ia menilai bek FC Twente itu sangat pas untuk menghadapi lawan di matchday kelima Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia tersebut.

Hilgers dipastikan absen dalam laga kontra Jepang yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jumat 15 November 2024. Ia tidak dilepas oleh klubnya guna menjalani pemulihan cedera.

"Akan sulit tanpa adanya Hilgers karena menurut saya dia adalah pemain yang bagus untuk tim ini," ucap Ragnar kepada awak media di Jakarta, Selasa 12 November 2024.

Kendati demikian, ia tak ingin ambil pusing soal absennya Hilgers. Menurutnya, para pemain yang ada dan akan tampil nanti harus bisa menunjukkan performa yang apik baik saat menghadapi Jepang maupun Timnas Arab Saudi (19 November 2024).

"Semua pemain yang ada di skuad saat ini harus memastikan untuk bisa meraih poin dalam dua laga ke depan," kata Ragnar.

Hilgers sendiri sudah meminta maaf tidak bisa bergabung dengan Timnas Indonesia. Ia mengaku butuh waktu untuk memulihkan cedera hamstring agar tidak semakin parah.