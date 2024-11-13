Unggah Kalimat Bahasa Indonesia, Mees Hilgers Minta Maaf Tak Bisa Bela Timnas Indonesia

Mees Hilgers meminta maaf tidak bisa bergabung dengan Timnas Indonesia (Foto: Youtube/FC Twente)

ENSCHEDE – Mees Hilgers meminta maaf karena tidak bisa memperkuat Timnas Indonesia melawan Timnas Jepang dan Timnas Arab Saudi. Ia menuliskan permohonan maaf itu dalam Bahasa Indonesia.

Mees diketahui sedang mengalami pemulihan dari cedera hamstring yang dideritanya. Ia sempat menepi selama satu pekan usai laga kontra Willem II Tilburg akhir Oktober 2024.

Namanya tetap masuk dalam daftar panggil Shin Tae-yong untuk laga pada 15 dan 19 November 2024. Mees bahkan sempat turun selama 84 menit pada laga FC Twente vs Ajax Amsterdam akhir pekan lalu.

Namun, bek berusia 23 tahun itu tidak mampu hadir karena cederanya belum pulih betul. Sang pemain lantas menyampaikan permohonan maaf secara terbuka lewat media sosial Instagram @meeshilgerss.

Mees mengatakan, masih harus menjalani pemulihan cedera agar tidak semakin parah. Dengan begitu, ia bisa membela Skuad Garuda di kesempatan berikutnya.

“Saya mohon maaf karena tidak bisa memperkuat Timnas Indonesia saat ini, karena masih perlu waktu untuk pulih sepenuhnya supaya saya bisa memberikan yang terbaik di pertandingan pertandingan selanjutnya,” kata Mees, Rabu (13/11/2024).