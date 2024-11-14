Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Target Besar Robi Darwis Bersama Timnas Indonesia Usai Dipanggil Shin Tae-yong ke Piala AFF 2024

Miftahul Ghani , Jurnalis-Kamis, 14 November 2024 |04:06 WIB
BANDUNG – Bek Persib Bandung, Robi Darwis, pasang target besar bersama Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Diketahui, dia turut dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia untuk menghadapi Piala AFF 2024 atau ASEAN Cup 2024.

Sebagai langkah pertama, bek bernomor punggung 6 di Persib Bandung ini berkeinginan untuk menunjukkan performa yang maksimal. Sebab, ini merupakan kesempatan besar bisa kembali bergabung Timnas Indonesia.

Robi Darwis

“Alhamdulillah, bersyukur dapat panggilan kembali, mungkin ini kesempatan, ya mungkin jarang didapatkan. Harapannya sih bisa memaksimalkan kesempatan yang ada. Bisa memaksimalkan untuk klub dan timnas,” ucap Robi Darwis, Selasa 12 November 2024.

Robi Darwis akui persaingan sangat berat untuk bisa masuk ke skuad inti Timnas Indonesia. Di antaranya, dia berharap bisa mendapat menit bermain.

“Tapi, pastinya saya pun mempunyai target bersaing dengan sehat, antara nantinya diberangkatkan atau tidak nya kembali ke faktor rejeki. Seenggaknya kita pemain yang dipanggil hanya bisa berusaha memberikan yang terbaik,” tegas Robi Darwis.

Halaman:
1 2
      
