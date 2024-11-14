Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Cara Persebaya Surabaya Jaga Kondisi Jelang Lawan Persija Jakarta di Liga 1 2024-2025

Avirista Midaada , Jurnalis-Kamis, 14 November 2024 |02:30 WIB
Cara Persebaya Surabaya Jaga Kondisi Jelang Lawan Persija Jakarta di Liga 1 2024-2025
Paul Munster kala melatih Persebaya Surabaya. (Foto: Persebaya Surabaya)
A
A
A

PERSEBAYA Surabaya terus mempersiapkan diri jelang lawan Persija Jakarta di Liga 1 2024-2025. Mereka pun punya cara tersendiri dalam menjaga kondisi pemain, yakni dengan menerapkan program latihan fisik khusus.

Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster, menuturkan guna meningkatkan fisik pemainnya selama libur jeda kompetisi karena agenda FIFA, pemain tetap mendapat penanganan dan pengawasan khusus darı sisi fisik. Program itu wajib dijalankan oleh masing-masing individu pemain secara ketat.

Persebaya Surabaya

"Beberapa hari libur, tapi seperti yang selalu saya katakan, mereka selalu memiliki program individu," kata Paul Munster, pada Selasa 12 November 2024.

Program selama liburan itu harus dipertanggungjawabkan oleh masing-masing pemain dengan menunjukkan video masing-masing. Sekembalinya berlatih pun, para pemain dilakukan pemeriksaan menyeluruh darı fisik.

"Mereka menunjukkan semua video mereka kepada saya dan apa yang telah mereka lakukan selama libur. Kami juga melakukan pemeriksaan berat badan, dan semuanya baik-baik saja," ucap Paul Munster.

Baginya, pemulihan kondisi fisik pasca libur latihan lima hari penting. Apalagi, pemain harus mempersiapkan laga berat pekan 11 melawan Persija Jakarta, yang tengah dalam tren positif sepanjang Oktober 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/19/11/1645967/curacao-negara-terkecil-yang-lolos-ke-piala-dunia-populasi-cuma-sekelurahan-lenteng-agung-bzg.jpg
Curacao, Negara Terkecil yang Lolos ke Piala Dunia: Populasi Cuma Sekelurahan Lenteng AgungÂ 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/20/erick_thohir.jpg
Erick Thohir Bongkar Rahasia Sukses MotoGP Mandalika 2025: Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Kunci!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement