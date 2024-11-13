Jadwal Siaran Langsung Timnas Australia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 di RCTI

JADWAL siaran langsung Timnas Australia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 di RCTI. Laga seru itu akan digelar di Stadion AAMI Park, Melbourne, Kamis 14 November 2024 pukul 16.10 WIB.

Kedua tim akan saling berhadapan usai sama-sama merebut hasil imbang dalam laga terakhirnya di Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Arab Saudi ditahan imbang Bahrain 0-0 di matchday keempat yang digelar pada 16 Oktober 2024.

Sementara Australia, mereka secara fantastis bisa meredam kekuatan Jepang di matchday keempat Grup C pada 15 Oktober 2024. Laga itu pun berakhir imbang 1-1.

Hasil ini membuat Australia menghentikan tren kemenangan Jepang di Grup C. Sebelumnya, Jepang sukses memenangkan 3 laga awal Grup C melawan China (7-0), Bahrain (5-0), dan Arab Saudi (2-0).

Satu poin yang didapat dari markas Jepang pun membuat Australia langsung merangsek ke posisi kedua pada klasemen sementara Grup C dengan 5 poin. Perolehan poin mereka sama dengan Arab Saudi yang duduk di urutan ketiga pada klasemen Grup C saat ini.

Hanya saja, Australia unggul selisih gol. Socceroos -julukan Timnas Australia- kini mencatatkan selisih gol +1, sementara Arab Saudi -1.