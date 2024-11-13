Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Protes PSSI Diabaikan, AFC Tunjuk Ahmed Al Kaf Pimpin Laga Timnas UEA vs Kirgistan di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 13 November 2024 |05:40 WIB
Protes PSSI Diabaikan, AFC Tunjuk Ahmed Al Kaf Pimpin Laga Timnas UEA vs Kirgistan di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
Ahmed Al Kaf kala memimpin laga Timnas Indonesia vs Timnas Bahrain. (Foto: PSSI)
A
A
A

PROTES PSSI diabaikan AFC. Federasi Sepakbola Asia (AFC) tetap menunjuk Ahmed Al Kaf untuk pimpin laga Timnas UEA vs Kirgistan di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Diketaui, sosok wasit asal Oman, Ahmed Al Kaf, jadi sorotan besar usai memimpin laga Timnas Indonesia vs Bahrain di matchday ketiga Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kala itu, Ahmed Al Kaf memberi sederet keputusan kontroversial yang menyebabkan dirampoknya kemenangan skuad Garuda akhirnya.

Wasit Ahmed Al Kaf

Saat itu, Timnas Indonesia sebenarnya bisa mempertahankan keunggulan dengan skor 2-1 hingga masa injury time 90+6, sesuai dengan tambahan waktu 6 menit yang diberikan Ahmed Al Kaf. Tetapi, Ahmed Al Kaf tak kunjung meniup peluit panjang tanda akhir laga hingga waktu pertadingan mencapai menit 90+6.

Ahmed Al Kaf membiarkan laga terus berjalan. Hingga bahkan, Timnas Indonesia akhirnya kebobolan pada menit 90+9 atau tiga menit lebih lama dari waktu yang ditentukan di awal. Setelah itu, dirinya baru meniup peluit panjang tanda akhir laga. Timnas Indonesia harus mengakhiri laga dengan skor 2-2.

Halaman:
1 2
      
