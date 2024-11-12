Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Respons Mengejutkan Maarten Paes soal Rumor Emil Audero Segera Perkuat Timnas Indonesia Asuhan Shin Tae-yong

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 12 November 2024 |23:25 WIB
Respons Mengejutkan Maarten Paes soal Rumor Emil Audero Segera Perkuat Timnas Indonesia Asuhan Shin Tae-yong
Maarten Paes siap bersaing dengan Emil Audero di Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

KIPER Timnas Indonesia, Maarten Paes, tidak masalah jika nantinya penjaga gawang Como 1907 Emil Audero memperkuat skuad Garuda. Maarten Paes menilai, masuknya Emil Audero justru memperkuat Timnas Indonesia karena semakin banyak pemain berkualitas yang dimiliki skuad asuhan Shin Tae-yong.

"Tentu saja, siapa pun yang mau datang dan bermain untuk Indonesia akan saya sambut. Saya merasa jika kami bermain untuk Indonesia, tidak ada ego yang terlibat di dalamnya. Ini semua soal bagaimana mencapai tujuan yang lebih besar buat negara kita," kata Maarten Paes dalam acara Media Day di Jakarta, Selasa (12/11/2024).

Emil Audero, kiper andalan klub Serie A 2024-2025 Como 1907. (Foto: Instagram/@emilaudero)

(Emil Audero, kiper andalan klub Serie A 2024-2025 Como 1907. (Foto: Instagram/@emil_audero)

"Jadi, siapa pun yang bisa melakukan tugas dengan lebih baik, harus didukung. Saya selalu memperlakukan pemain secara setara, entah itu kompetitor, atau roommate dan rekan setim. Saya tidak punya masalah baik di dalam maupun di luar lapangan dengan mereka," lanjut kiper FC Dallas ini.

Kiper yang masuk ke MLS All-Star 2024 itu menegaskan, siapa pun nanti yang menjadi kiper utama Timnas Indonesia akan terus mendapat dukungan dari dirinya. Menurut Maarten Paes, dukungan antarpemain dibutuhkan demi mencapai target yang ditetapkan.

"Saya mendukung mereka sebagai rekan setim, dan siapa pun yang dipilih untuk start (sebagai starter),’ kata kiper 26 tahun ini.

"Saya tidak masalah, Anda bisa datang (ke tim nasional). Saya akan membuktikan diri di lapangan. Jadi, jika Anda (Emil Audero) mau datang, ya saya selalu terbuka," tegas kiper berdarah Belanda ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184632/timur_kapadze_resmi_diumumkan_sebagai_calon_pelatih_timnas_indonesia_besok_timurkapadze18-qlOE_large.jpg
Besok Siang PSSI Gelar Konferensi Pers, Umumkan 5 Calon Pelatih Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184623/jordi_cruyff-WhXO_large.jpg
Jordi Cruyff Masuk Bursa Dirtek Ajax Amsterdam, Bisa Tetap Jadi Penasihat Teknis Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184584/timur_kapadze_didoakan_ribuan_jamaah_haji_uzbekistan_saat_wukuf_di_arafah_timurkapadze18-LIhl_large.jpg
Kisah Calon Pelatih Timnas Indonesia Timur Kapadze Didoakan Ribuan Jamaah Haji saat Wukuf di Arafah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184572/timur_kapadze_dijadwalkan_tiba_di_indonesia_minggu_ini_effendigazali-dYPr_large.jpg
Ini Alasan Calon Pelatih Timnas Indonesia Timur Kapadze Berkunjung ke Tanah Air Pekan Ini
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/19/51/1645999/wondr-by-bni-indonesia-international-challenge-2025-ii-dimulai-cek-jadwal-dan-link-di-vision-gjm.webp
WONDR by BNI Indonesia International Challenge 2025 II Dimulai! Cek Jadwal dan Link di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/19/timnas_italia_foto_football_italia.jpg
Timnas Italia Waspada! Tiga Calon Lawan Playoff Piala Dunia 2026 Pernah Singkirkan Azzurri
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement