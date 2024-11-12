Respons Mengejutkan Maarten Paes soal Rumor Emil Audero Segera Perkuat Timnas Indonesia Asuhan Shin Tae-yong

KIPER Timnas Indonesia, Maarten Paes, tidak masalah jika nantinya penjaga gawang Como 1907 Emil Audero memperkuat skuad Garuda. Maarten Paes menilai, masuknya Emil Audero justru memperkuat Timnas Indonesia karena semakin banyak pemain berkualitas yang dimiliki skuad asuhan Shin Tae-yong.

"Tentu saja, siapa pun yang mau datang dan bermain untuk Indonesia akan saya sambut. Saya merasa jika kami bermain untuk Indonesia, tidak ada ego yang terlibat di dalamnya. Ini semua soal bagaimana mencapai tujuan yang lebih besar buat negara kita," kata Maarten Paes dalam acara Media Day di Jakarta, Selasa (12/11/2024).

(Emil Audero, kiper andalan klub Serie A 2024-2025 Como 1907. (Foto: Instagram/@emil_audero)

"Jadi, siapa pun yang bisa melakukan tugas dengan lebih baik, harus didukung. Saya selalu memperlakukan pemain secara setara, entah itu kompetitor, atau roommate dan rekan setim. Saya tidak punya masalah baik di dalam maupun di luar lapangan dengan mereka," lanjut kiper FC Dallas ini.

Kiper yang masuk ke MLS All-Star 2024 itu menegaskan, siapa pun nanti yang menjadi kiper utama Timnas Indonesia akan terus mendapat dukungan dari dirinya. Menurut Maarten Paes, dukungan antarpemain dibutuhkan demi mencapai target yang ditetapkan.

"Saya mendukung mereka sebagai rekan setim, dan siapa pun yang dipilih untuk start (sebagai starter),’ kata kiper 26 tahun ini.

"Saya tidak masalah, Anda bisa datang (ke tim nasional). Saya akan membuktikan diri di lapangan. Jadi, jika Anda (Emil Audero) mau datang, ya saya selalu terbuka," tegas kiper berdarah Belanda ini.