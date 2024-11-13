Adu Harga Pasaran Zion Suzuki dengan Maarten Paes, bak Langit dan Bumi

ADU harga pasaran Zion Suzuki dengan Maarten Paes menarik untuk diulas. Sebab, tanpa diduga rupanya bak langit dan bumi.

Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong aka segera menjalani laga lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Jepang tentu akan menjadi tantangan yang paling berat di dua laga tersebut.

Skuad Garuda dijadwalkan akan menghadapi Samurai Biru pada 15 November 2024 nanti di Stadion Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta. Meski dipastikan tidak mudah, kemenangan menjadi hasil yang wajib diraih Indonesia jika ingin bangkit. Atau paling tidak, 1 poin melawan Jepang dapat menjadi modal yang bagus.

Namun seperti yang sudah disinggung sebelumnya, menghadapi skuad asuhan Hajime Moriyasu adalah hal yang sangat sulit. Terlebih, dua tim ini seperti punya kelebihan dan kelemahan yang saling berkebalikan.

Dengan komposisi skuad yang ada seperti saat ini, lini pertahanan adalah keunggulan Timnas Indonesia. Terlebih sejak kedatangan Maarten Paes, gawang Indonesia sangat sulit untuk dibobol.

Kiper klub FC Dallas itu memiliki kemampuan membaca arah permainan yang bagus. Ditambah, ia juga memiliki postur yang tinggi dan reflek yang cepat sehingga sangat handal dalam menjaga gawang tim merah putih.

Berbanding terbalik, penjaga gawang adalah sektor paling lemah yang dimiliki oleh Timnas Jepang. Zion Suzuki, kiper muda yang menjadi tulang punggung Samurai Biru dikenal kerap melakukan blunder yang membahayakan.