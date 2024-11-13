Timnas Indonesia vs Jepang: Samurai Biru Sudah Tahu Cara untuk Kalahkan Pasukan Shin Tae-yong

Timnas Jepang siap hadapi Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: JFA)

JAKARTA - Tim Nasional (Timnas) Jepang sesumbar sudah tahu cara untuk mengalahkan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Menurut pemaparan pemain Jepang, Ritsu Doan, timnya menilai permainan cepat akan menjadi strategi terbaik untuk menumbangkan pasukan Shin Tae-yong saat kedua tim berjumpa di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Ya, Jepang dan Timnas Indonesia akan saling berjumpa di matchday kelima Grup C babak ketiga Kualifkasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada Jumat 15 November 2024 pukul 19.00 WIB. Jelang laga tersebut, Jepang terus mempersiapkan diri.

Latihan pun sudah dilakukan meski hanya baru sedikit pemain Jepang yang berlatih di Jakarta. Dalam momen itulah, Ritsu membeberkan persiapan Samurai Biru –julukan Timnas Jepang– sejauh ini.

Menurut pemaparan Ritsu, Jepang menyadari pola serangan yang sederhana dan dibangun secara perlahan memang lebih efektif untuk melawan Timnas Indonesia. Namun, menurutnya, pola permainan agresif seperti lebih tepat untuk melawan tim asuhan Shin Tae-yong.

"Seperti yang saya katakan sebelumnya, kadang-kadang serangan yang lebih sederhana lebih efektif. Memang, serangan yang langsung dan cepat bisa sangat berguna," kata Ritsu Doan di Jakarta, Rabu (13/11/2024).

"Mungkin di pertandingan melawan Indonesia, taktik tersebut akan sangat dibutuhkan," tambahnya.