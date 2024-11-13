Persib Bandung Kembali Berlatih, David da Silva Absen karena Keracunan

Persib Bandung kembali menggelar latihan usai lima hari libur (Foto: Persib Bandung/Sutanto Nurhadi Permana)

BANDUNG – Persib Bandung kembali berlatih di Stadion Arcamanik, Kota Bandung, Rabu (13/11/2024). Namun, David da Silva disebut absen gara-gara mengalami keracunan makanan.

Skuad Persib sempat diliburkan lima hari pada jeda internasional. Mereka kembali berlatih mulai hari ini untuk mempersiapkan diri menuju pekan ke-11 Liga 1 2024-2025.

Pelatih Bojan Hodak mengaku lega di sesi latihan perdana ini. Pasalnya para pemainnya menunjukan kondisi yang baik.

“Yang tidak dalam kondisi bagus hanya Rezaldi (Hehanussa) dan Gustavo (Franca) karena merasa kurang baik pasca laga sebelumnya. Jadi dia tidak berlatih tapi dia akan kembali berlatih lusa,” kata Hodak usai latihan, Rabu (13/11/2024).

Selain itu, terdapat beberapa pemain yang absen dalam latihan. Teja Paku Alam minta izin karena akan menemani istrinya lahiran.

Lalu, Kevin Ray Mendoza harus bergabung dengan Timnas Filipina untuk laga menghadapi Timnas Hong Kong di FIFA Matchday. Terakhir, ada David yang disebut mengalami keracunan makanan.