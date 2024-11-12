Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Wasit Ahmed Al Kaf Tulis Pesan Menyentuh Usai Bikin Timnas Indonesia Kena Sanksi FIFA

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 12 November 2024 |16:38 WIB
Wasit Ahmed Al Kaf Tulis Pesan Menyentuh Usai Bikin Timnas Indonesia Kena Sanksi FIFA
Wasit Ahmed Al Kaf menulis pesan menyentuh di akun Instagram (Foto: Instagram/@ahmedalkaf)
A
A
A

WASIT Ahmed Al Kaf menulis pesan menyentuh usai bikin Timnas Indonesia kena sanksi FIFA. Ia seperti hendak menyampaikan sesuatu secara tersirat.

Pria asal Oman itu jadi pesakitan usai dianggap merugikan Timnas Indonesia di laga kontra Timnas Bahrain. Pertandingan itu berlangsung di Stadion Nasional Bahrain, Manama, pada 10 Oktober 2024.

Ahmed Al Kaf

Al Kaf bahkan bikin Timnas Indonesia dijatuhi sanksi oleh FIFA. Ia sempat menghilang sebelum akhirnya menuliskan pesan penting di akun Instagram @ahmedalkaf lewat fitur Story.

“Jadilah kuat, tenang, dan cukup,” ungkap Al Kaf dalam unggahan itu, dikutip Selasa (12/11/2024).

Tak diketahui dengan jelas maksud di balik unggahan tersebut. Al Kaf sendiri sempat dipanggil oleh AFC gara-gara kontroversi di pertandingan matchday tiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184470/timnas_guatemala_menang_3_1_atas_timnas_suriname_pada_laga_terakhir_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_concacaf-rYRe_large.jpg
Hasil Timnas Guatemala vs Timnas Suriname di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Kalah 1-3, Natio Gagal Lolos Otomatis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184443/simak_daftar_pembagian_pot_drawing_playoff_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa-ukB0_large.jpg
Daftar Pembagian Pot Drawing Playoff Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa: Timnas Italia Jumpa Swedia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184431/simak_hasil_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa_semalam-xtqJ_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa Semalam: Skotlandia Lolos Dramatis, Spanyol Ditahan Turki 2-2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184423/timnas_irak_lolos_ke_playoff_antarkonfederasi_piala_dunia_2026_setelah_menang_2_1_atas_uea_iraqnten-j3oX_large.jpg
Hasil Timnas Irak vs UEA di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Menang 2-1, Singa Mesopotamia Lolos ke Playoff Antarkonfederasi!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/18/11/1645573/pelatih-mali-bocorkan-kelemahan-timnas-indonesia-u22-exa.jpg
Pelatih Mali Bocorkan Kelemahan Timnas Indonesia U-22
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2020/03/24/paolo_maldini.jpg
Paolo Maldini Masuk Direksi Fiorentina? sang Legenda AC Milan Beri Jawaban Tegas!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement