Wasit Ahmed Al Kaf Tulis Pesan Menyentuh Usai Bikin Timnas Indonesia Kena Sanksi FIFA

WASIT Ahmed Al Kaf menulis pesan menyentuh usai bikin Timnas Indonesia kena sanksi FIFA. Ia seperti hendak menyampaikan sesuatu secara tersirat.

Pria asal Oman itu jadi pesakitan usai dianggap merugikan Timnas Indonesia di laga kontra Timnas Bahrain. Pertandingan itu berlangsung di Stadion Nasional Bahrain, Manama, pada 10 Oktober 2024.

Al Kaf bahkan bikin Timnas Indonesia dijatuhi sanksi oleh FIFA. Ia sempat menghilang sebelum akhirnya menuliskan pesan penting di akun Instagram @ahmedalkaf lewat fitur Story.

“Jadilah kuat, tenang, dan cukup,” ungkap Al Kaf dalam unggahan itu, dikutip Selasa (12/11/2024).

Tak diketahui dengan jelas maksud di balik unggahan tersebut. Al Kaf sendiri sempat dipanggil oleh AFC gara-gara kontroversi di pertandingan matchday tiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia itu.