8 Pemain Timnas Indonesia yang Dipanggil Shin Tae-yong untuk Piala AFF 2024, Nomor 1 Ronaldo Kwateh!

ADA 8 pemain Timnas Indonesia yang dipanggil Shin Tae-yong untuk Piala AFF 2024. Dari kedelapan pemain tersebut, salah satunya ada Ronaldo Kwateh yang sudah cukup lama tidak dipanggil untuk memperkuat Garuda.

Seperti yang diketahui, untuk Piala AFF 2024 atau ASEAN Championship Mitsubishi Electric Cup (AMEC) 2024, Timnas Indonesia tidak menurunkan tim utama. Shin Tae-yong tepatnya akan memainkan Timnas Indonesia U-22 untuk tampil di turnamen antar negara Asia Tenggara yang digelar pada 8 Desember 2024 sampai 5 Januari 2025.

Tentu menarik melihat bagaimana komposisi skuad yang akan diracik STY. Sejauh ini, sudah ada delapan nama yang dikabarkan mendapatkan panggilan untuk Piala AFF 2024, lantas siapa saja mereka?

Berikut 8 Pemain Timnas Indonesia yang Dipanggil Shin Tae-yong untuk Piala AFF 2024, Mengutip dari akun Instagram @garudafansbook_:

8. Robi Darwis





Robi Darwis saat ini memperkuat Persib Bandung. Ia berusia 21 tahun dan bermain sebagai fullback kanan.

7. Kakang Rudianto





Masih dari Persib, tim berjuluk Maung Bandung itu juga akan mengirimkan Kakang Rudianto ke Piala AFF 2024. Kakang bermain sebagai bek tengah dan kini berusia 21 tahun.

6. Ferdiansyah





Ferdiansyah menjadi pemain Persib terakhir yang dikabarkan dipanggil ke Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024. Ia nantinya akan mengisi lini depan Garuda yang tergabung di Grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos.