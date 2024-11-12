Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

8 Pemain Timnas Indonesia yang Dipanggil Shin Tae-yong untuk Piala AFF 2024, Nomor 1 Ronaldo Kwateh!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 12 November 2024 |06:33 WIB
8 Pemain Timnas Indonesia yang Dipanggil Shin Tae-yong untuk Piala AFF 2024, Nomor 1 Ronaldo Kwateh!
Pemain Timnas Indonesia, Ronaldo Kwateh. (Foto: PSSI)
A
A
A

ADA 8 pemain Timnas Indonesia yang dipanggil Shin Tae-yong untuk Piala AFF 2024. Dari kedelapan pemain tersebut, salah satunya ada Ronaldo Kwateh yang sudah cukup lama tidak dipanggil untuk memperkuat Garuda.

Seperti yang diketahui, untuk Piala AFF 2024 atau ASEAN Championship Mitsubishi Electric Cup (AMEC) 2024, Timnas Indonesia tidak menurunkan tim utama. Shin Tae-yong tepatnya akan memainkan Timnas Indonesia U-22 untuk tampil di turnamen antar negara Asia Tenggara yang digelar pada 8 Desember 2024 sampai 5 Januari 2025.

Tentu menarik melihat bagaimana komposisi skuad yang akan diracik STY. Sejauh ini, sudah ada delapan nama yang dikabarkan mendapatkan panggilan untuk Piala AFF 2024, lantas siapa saja mereka?

Berikut 8 Pemain Timnas Indonesia yang Dipanggil Shin Tae-yong untuk Piala AFF 2024, Mengutip dari akun Instagram @garudafansbook_:

8. Robi Darwis

Robi Darwis

Robi Darwis saat ini memperkuat Persib Bandung. Ia berusia 21 tahun dan bermain sebagai fullback kanan.

7. Kakang Rudianto

Kakang Rudianto

Masih dari Persib, tim berjuluk Maung Bandung itu juga akan mengirimkan Kakang Rudianto ke Piala AFF 2024. Kakang bermain sebagai bek tengah dan kini berusia 21 tahun.

6. Ferdiansyah

Ferdiansyah

Ferdiansyah menjadi pemain Persib terakhir yang dikabarkan dipanggil ke Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024. Ia nantinya akan mengisi lini depan Garuda yang tergabung di Grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101982/segini-harga-pasaran-nguyen-xuan-son-pemain-naturalisasi-vietnam-yang-tampil-gacor-di-piala-aff-2024-ueKvwgXhtK.jpg
Segini Harga Pasaran Nguyen Xuan Son, Pemain Naturalisasi Vietnam yang Tampil Gacor di Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101712/kutukan-bek-kontroversial-jonathan-khemdee-berlanjut-di-piala-aff-2024-timnas-thailand-selalu-kalah-di-final-rlWiO1CY41.jpg
Kutukan Bek Kontroversial Jonathan Khemdee Berlanjut di Piala AFF 2024, Timnas Thailand Selalu Kalah di Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101699/gacor-bomber-vietnam-nguyen-xuan-son-jadi-pemain-terbaik-dan-top-skor-piala-aff-2024-8QRROZdO8W.jpg
Gacor, Bomber Vietnam Nguyen Xuan Son Jadi Pemain Terbaik dan Top Skor Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/51/3101646/hasil-timnas-thailand-vs-vietnam-di-leg-ii-final-piala-aff-2024-menang-dramatis-3-2-golden-star-warriors-juara-SAERJBdNx5.jpg
Hasil Timnas Thailand vs Vietnam di Leg II Final Piala AFF 2024: Menang Dramatis 3-2, Golden Star Warriors Juara
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/19/51/1645739/lomba-tenis-meja-hut-ke36-mnc-group-dimenangkan-global-jaya-sejahtera-bgk.webp
Lomba Tenis Meja HUT ke-36 MNC Group Dimenangkan Global Jaya Sejahtera
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/19/timnas_spanyol.jpg
Daftar 39 Negara Lolos Piala Dunia 2026: 5 Wakil Eropa Bertambah, Ada Spanyol dan Belgia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement