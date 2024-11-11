Resmi Dinaturalisasi, Noa Leatomu dan Estella Loupatty Diharapkan Bawa Pengalaman Eropa ke Timnas Putri Indonesia

NOA Leatomu dan Estella Loupatty telah resmi dinaturalisasi dan bisa segera perkuat Timnas Putri Indonesia. Kini, mereka pun diharapkan bisa membawa pengalaman bermain di Eropa ke Timnas Putri Indonesia.

Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengatakan Noa Leatomu dan Estella Loupatty merupakan proyeksi jangka panjang bagi Garuda Pertiwi. Menurutnya, naturalisasi kedua pemain ini merupakan terobosan anyar untuk sepakbola putri Indonesia.

Noa dan Estella bisa memperkuat Timnas Putri Indonesia mulai Piala AFF Putri 2024. Ajang itu akan yang digelar pada 23 November hingga 5 Desember 2024.

“Naturalisasi Estella dan Noa menjadi babak baru bagi sepakbola putri Indonesia, yang memang dirancang kita bangun melalui Timnas Putri. Mereka akan menjadi amunisi baru di Piala AFF Putri,” kata Erick dalam keterangan resmi yang diterima MNC Portal Indonesia, Sabtu 9 November 2024.

BACA JUGA: Reaksi Rafael Struick Usai Kevin Diks Resmi Dinaturalisasi dan Segera Merapat ke Timnas Indonesia

Erick melanjutkan, naturalisasi keduanya juga bisa menjadi proyeksi jangka panjang bagi Timnas Putri Indonesia. Apalagi, keduanya mempunyai pengalaman bermain di Eropa.