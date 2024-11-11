Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Resmi Dinaturalisasi, Noa Leatomu dan Estella Loupatty Diharapkan Bawa Pengalaman Eropa ke Timnas Putri Indonesia

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 11 November 2024 |02:09 WIB
Resmi Dinaturalisasi, Noa Leatomu dan Estella Loupatty Diharapkan Bawa Pengalaman Eropa ke Timnas Putri Indonesia
Noa Leatomu dan Estella Loupatty resmi dinaturalisasi. (Foto: PSSI)
A
A
A

NOA Leatomu dan Estella Loupatty telah resmi dinaturalisasi dan bisa segera perkuat Timnas Putri Indonesia. Kini, mereka pun diharapkan bisa membawa pengalaman bermain di Eropa ke Timnas Putri Indonesia.

Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengatakan Noa Leatomu dan Estella Loupatty merupakan proyeksi jangka panjang bagi Garuda Pertiwi. Menurutnya, naturalisasi kedua pemain ini merupakan terobosan anyar untuk sepakbola putri Indonesia.

Noa Leatomu dan Estella Loupatty

Noa dan Estella bisa memperkuat Timnas Putri Indonesia mulai Piala AFF Putri 2024. Ajang itu akan yang digelar pada 23 November hingga 5 Desember 2024.

“Naturalisasi Estella dan Noa menjadi babak baru bagi sepakbola putri Indonesia, yang memang dirancang kita bangun melalui Timnas Putri. Mereka akan menjadi amunisi baru di Piala AFF Putri,” kata Erick dalam keterangan resmi yang diterima MNC Portal Indonesia, Sabtu 9 November 2024.

Erick melanjutkan, naturalisasi keduanya juga bisa menjadi proyeksi jangka panjang bagi Timnas Putri Indonesia. Apalagi, keduanya mempunyai pengalaman bermain di Eropa.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/51/3177464/timnas_putri_indonesia_u_17_vs_myanmar-rek3_large.jpg
Hasil Timnas Putri Indonesia U-17 vs Myanmar di Kualifikasi Piala Asia Putri U-17 2026: Kalah 0-1, Garuda Pertiwi Gagal Lolos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/51/3175301/timnas_putri_indonesia-MAnu_large.jpg
Persiapan SEA Games 2025 dan FIFA Matchday, Timnas Putri Indonesia Gelar TC Intensif di Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/51/3166271/erick_thohir_angkat_bicara_mengenai_pelatih_baru_di_timnas_putri_indonesia-1oUz_large.jpeg
Erick Thohir Bicara Pelatih Baru Timnas Putri Indonesia, Masih dari Jepang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/51/3166349/timnas_putri_indonesia_u_16-HxbM_large.jpg
Hasil Timnas Putri Indonesia U-16 vs Vietnam di Piala AFF Putri U-16 2025: Kalah Adu Penalti, Garuda Pertiwi Gagal Rebut Peringkat 3!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/17/51/1645313/sip-padel-league-2025-resmi-berakhir-jadi-momentum-perkuat-regenerasi-atlet-iov.webp
SIP Padel League 2025 Resmi Berakhir, Jadi Momentum Perkuat Regenerasi Atlet
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/17/tim_geypens.jpg
Tim Geypens Cedera, Peluang Gabung Timnas Indonesia U-22 Masih Terbuka Lebar
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement