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Hasil Timnas Putri Indonesia vs Singapura di FIFA Matchday: Garuda Pertiwi Takluk 0-2 meski Banyak Peluang

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 03 Juni 2026 |21:07 WIB
Hasil Timnas Putri Indonesia vs Singapura di FIFA Matchday: Garuda Pertiwi Takluk 0-2 meski Banyak Peluang
Timnas Putri Indonesia takluk 0-2 dari Timnas Singapura di laga FIFA Matchday (Foto: X/@TimnasIndonesia)
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BANDUNG – Hasil Timnas Putri Indonesia vs Timnas Putri Singapura di FIFA Matchday Juni 2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (3/6/2026) malam WIB, itu berakhir dengan skor 0-2 untuk The Lioness.

Dua gol untuk Singapura dicetak oleh Danielle Tan (10’) dan Nicole Lim (22’). Sementara, Timnas Putri Indonesia punya banyak peluang tapi tak bisa dimanfaatkan menjadi gol.

Timnas Putri Indonesia vs Timnas Putri Singapura di FIFA Matchday (Foto: X/@TimnasIndonesia)
Timnas Putri Indonesia vs Timnas Putri Singapura di FIFA Matchday (Foto: X/@TimnasIndonesia)

Jalannya Pertandingan

Singapura bermain lebih rapi di menit-menit awal. Untungnya, sepakan Nicole Lim di menit ketiga masih bisa diamankan Alleana Ayu. Sedangkan, upaya Nur Syazwani melambung.

Sayangnya, gawang Alleana bobol di menit ke-10. Tendangan Danielle Tan di sisi kiri kotak penalti tidak terlalu berbahaya. Tapi, bola membentur kaki Emily Nahon dan meluncur deras untuk mengubah skor.

Tertinggal, Indonesia coba menyerang. Tendangan bebas Felicia De Zeeuw bisa ditanduk Emily Nahon di menit ke-13. Sayangnya, sundulan tersebut terlalu lemah hingga mudah ditangkap Nur Izairida.

Kesalahan di lini belakang Singapura memberi peluang emas bagi Sheva Imut di menit ke-16 tapi sepakannya ditepis Nur Izairida. Sementara, tendangan Estella Loupatty belum menemui sasaran.

Gawang Indonesia lagi-lagi bobol di menit ke-22. Tendangan first time Nicole Lim melengkung indah dan bersarang manis. Singapura unggul 2-0.

Indonesia kembali menyengat di menit ke-24. Sepakan lambung Siti Rosdilah memaksa Nur Izairida melakukan penyelamatan brilian. Selang semenit, tendangan Estella Loupatty bisa ditepis.

Di menit-menit akhir, Siti Rosdillah mendapat peluang emas! Sayangnya, tembakan dari jarak dekat itu bisa ditepis Nur Izairida. Skor 2-0 untuk Singapura bertahan hingga rehat.

 

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