Jordi Amat Comeback, Johor Darul Takzim Bantai Perak FC 5-0

Jordi Amat tampil untuk Johor Darul Takzim usai pulih dari cedera (Foto: Instagram/@officialjohor)

JOHOR – Jordi Amat comeback untuk Johor Darul Takzim jelang membela Timnas Indonesia. Ia sukses membantu timnya menang telak 5-0 atas Perak FC di lanjutan Liga Super Malaysia 2024.

Namun, Jordi tidak bermain sejak awal laga. Sebab, pemain berposisi bek itu baru turun laga pada menit ke-79 untuk menggantikan Shahrul Saad.

Laga itu digelar di Stadion Sultan Ibrahim, Johor Bahru, Minggu (10/11/2024) malam WIB. Johor bermain ngotot sejak awal babak pertama.

Gol yang dinantikan tim tamu itu baru tercipta pada pertengahan babak pertama. Gol tersebut berhasil dicetak oleh Romel Morales pada menit ke-21.

Johor Darul Takzim pun semakin percaya diri memainkan laga tersebut karena mereka mencetak tiga gol tambahan. Tiga gol itu ditorehkan oleh Bergson (24'), Romel Morales (35') dan Bergson (45+3').

Sampai akhir pertama tidak ada tambahan gol lagi dalam antara kedua tim. Sementara waktu, Johor Darul Takzim mampu unggul 4-0 atas Perak FC.