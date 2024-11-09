Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Eks Penyerang Timnas Prancis Puji Jordi Amat Jelang Timnas Indonesia vs Jepang: Anda Begitu Kuat Brother!

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 09 November 2024 |09:53 WIB
Eks Penyerang Timnas Prancis Puji Jordi Amat Jelang Timnas Indonesia vs Jepang: Anda Begitu Kuat Brother!
Jordi Amat kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

BEK Timnas Indonesia, Jordi Amat, dipuji mantan penyerang Timnas Prancis, Bafetimbi Gomis. Penyerang yang mengemas tiga gol bersama Timnas Prancis itu menyebut Jordi Amat sebagai bek tangguh.

Lantas, kok bisa pujian dilayangkan Bafetimbi Gomis ke Jordi Amat? Hal itu berawal dari unggahan terbaru Jordi Amat di akun Instagram-nya, @jordiamat5.

Jordi Amat

Bek 32 tahun itu melakukan flash back ketika sang klub, Johor Darul Ta'zim (JDT) menjamu Kawasaki Frontale di ajang Liga Champions Asia 2023-2024. Ia membagikan momen berduel dengan Bafetimbi Gomis yang saat itu memperkuat Kawasaki Frontale.

"Duel dengan Bafetimbi Gomis di stadion kami," tulis Jordi Amat dalan caption unggahannya.

Komentar Jordi Amat itu pun disambut Bafetimbi Gomis. Ia memuji habis eks bek Timnas Spanyol U-21 tersebut.

"Anda begitu kuat brother," puji Bafetimbi Gomis kepada Jordi Amat.

Halaman:
1 2
      
