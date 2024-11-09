Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Melbourne Victory vs Brisbane Roar di Liga Australia 2024-2025: Rafael Struick Main, The Roar Tumbang 0-2

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 09 November 2024 |15:23 WIB
Hasil Melbourne Victory vs Brisbane Roar di Liga Australia 2024-2025: Rafael Struick Main, <i>The Roar</i> Tumbang 0-2
Rafael Struick gagal selamatkan Brisbane Roar dari kekalahan kontra Melbourne Victory. (Foto: Instagram/brisbaneroarfc)
A
A
A

MELBOURNE – Kekalahan baru saja dirasakan striker Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Rafael Struick saat bermain untuk klubnya, Brisbane Roar di Liga Australia 2024-2025, pada Sabtu (9/11/2024) siang WIB. Tepatnya Brisbane kalah 0-2 dari Melbourne Victory di pekan keempat Liga Australia.

Rafael Struick baru dipercaya bermain di babak kedua, tepatnya pada menit ke-63. Tampil selama 27 menit, Rafael Struick gagal membawa perubahan dan membuat The Roar –julukan Brisbane– menelan kekalahan.

Jalannya Pertandingan

Pertandingan berlangsung di Melbourne Rectangular Stadium, Melbourne. Bermain di depan pendukung sendiri, Melbourne Victory tampil beringas.

Mereka langsung melancarkan serangan masif ke pertahanan Brisbane Roar sejak awal babak pertama. Alhasil, Melbourne Victory mampu unggul lewat sontekkan Nishan Velupillay (37’).

Rafael Struick

Pada babak kedua, Brisbane Roar melakukan sejumlah pergantian pemain untuk mencari gol penyama kedudukan. Namun sayang, mereka justru kembali kebobolan pada menit ke-76 lewat tandukkan Jason Geria.

Dalam pertandingan tersebut, Rafael Struick masuk dari bangku cadangan pada babak kedua, tepatnya di menit ke-63. Melansir catatan Sofascore, Rafael berhasil membukukan 19 sentuhan dan 85 persen umpan akurat (11 sukses dari 13 percobaan).

