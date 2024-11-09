5 Negara Asia Barat yang Berpotensi Jadi Lawan Timnas Indonesia jika Lolos ke Babak Keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 Anak Kesayangan AFC!

5 negara Asia Barat yang berpotensi jadi lawan Timnas Indonesia jika lolos ke babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 akan diulas Okezone. Salah satunya adalah ada anak kesayangan AFC.

Diketahui, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menargetkan skuad Garuda bisa finis di 4 besar pada klasemen Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Andai akhirnya finis di urutan ketiga atau keempat, skuad Garuda akan melanjutkan perjalanannya di Kualifikasi Piala Dunia 2026 pada babak keempat.

Babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sendiri akan diikuti enam tim. Keenam negara itu merupakan tim-tim yang finis di posisi tiga dan empat dari Grup A, B dan C.

Kemudian, tim-tim yang lolos ke babak keempat akan dibagi ke dalam dua grup. Masing-masing grup nantinya berisikan tiga negara. Hanya juara grup yang berhak lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara tim yang finis runner-up grup akan bertemu di babak playoff zona Asia.

Peluang Timnas Indonesia finis di 4 besar pun terbuka saat ini. Sebab, mereka yang kini menempati posisi kelima di klasemen hanya terpaut 2 angka dengan tim di urutan kedua hingga keempat, yakni Australia, Arab Saudi, hingga Bahrain.

Jika akhirnya lolos ke babak keempat, Timnas Indonesia berpotensi dikepung negara Asia Barat. Siapa saja mereka?

Berikut 5 negara Asia Barat yang berpotensi jadi lawan Timnas Indonesia jika lolos ke babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026:

5. Arab Saudi





Salah satu negara Asia Barat yang berpotensi jadi lawan Timnas Indonesia jika lolos ke babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah Arab Saudi. Timnas Arab Saudi sendiri sejatinya segrup dengan Timnas Indonesia di Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Kini, Arab Saudi menduduki posisi ketiga di klasemen dengan torehan 5 poin. Kiprah mereka di Grup C tak terlalu apik. Arab Saudi yang diasuh Roberto Mancini mengawali perjalanan di Grup C dengan ditahan imbang 1-1 oleh Timnas Indonesia.

Kemudian, Arab Saudi menang 2-1 atas China, kalah 0-2 dari Jepang, hingga ditahan imbang Bahrain 0-0. Kini, Arab Saudi pun ditangani pelatih baru, yakni Herve Renard. Meski tampil inkonsisten, mereka masih difavoritkan finis di 4 besar pada klasemen Grup C.

4. Irak





Kemudian, ada Irak. Mereka tergabung di Grup B pada babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dari 4 laga yang telah dilakoni, Irak bisa mengumpulkan 7 poin hasil dari menang atas Oman (1-0) dan Palestina (1-0), serta ditahan Kuwait (0-0).

Irak pun diprediksi bisa finis di posisi empat besar. Tetapi, dia berpotensi tak langsung melenggang ke putaran final Piala Dunia 2026 karena masih harus berjuang di babak keempat.