Bintang Timnas Arab Saudi Salem Al Dawsari Cedera, Absen Lawan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia!

BINTANG Timnas Arab Saudi, Salem Al Dawsari, cedera. Sang pemain pun akan absen lawan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Ya, Salem Al Dawsari mengalami cedera saat membela klubnya, Al Hilal, melawan Al Ettifaq dalam lanjutan Liga Arab Saudi 2024-2025 pada Jumat 8 November 2024. Pihak Al Hilal menyebut bahwa sang pemain mengalami cedera pada sendi kaki.

Alhasil, Salem Al Dawsari tak main penuh saat Al Hilal menang 3-1 atas Al Ettifaq. Dia ditarik keluar lapangan pada menit ke-78 digantikan Mohammed Al Qahtani.

“Al-Hilal mengumumkan rincian cedera Salem Al Dawsari. Klub Al-Hilal mengumumkan, Jumat malam ini, bahwa pemain Salem Al Dawsari mengalami cedera pada sendi kaki, berdasarkan hasil rontgen yang diambil pemain tersebut usai pertandingan tim melawan Al Ettifaq,” tulis Al Hilal dalam keterangan resminya, dikutip Sabtu (9/11/2024).

“Pemain Al Hilal Salem Al Dosari meninggalkan pertandingan timnya melawan Al Ettifaq karena cedera, dan rekannya Mohammed Al Qahtani masuk menggantikannya,” lanjutnya.