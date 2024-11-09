Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Resmi Jadi WNI, Kevin Diks Tampil di Laga Timnas Indonesia vs Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026?

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 09 November 2024 |05:29 WIB
Kevin Diks resmi dinaturalisasi jadi WNI. (Foto: PSSI)
Kevin Diks resmi dinaturalisasi jadi WNI. (Foto: PSSI)
A
A
A

KEVIN Diks resmi jadi WNI. Akankah Kevin Diks tampil di laga Timnas Indonesia vs Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026?

Ya, Kevin Diks telah resmi dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia (WNI) pada Jumat, 8 November 2024 malam WIB. Dia mengambil sumpah WNI di Kedutaan Beşar Republik Indonesia di Copenhagen, Denmark.

Kevin Diks

Usai resmi jadi WNI, Kevin Diks masih harus melalui satu proses agar benar-benar bermain di Timnas Indonesia. Proses itu adalah perpindahan federasi dari KNVB (Belanda) ke PSSI (Indonesia).

Kini, peluang Kevin Diks untuk membela Timnas Indonesia bergantung pada proses itu. Jika melihat jarak waktu, sulit tampaknya Kevin Diks bisa melakoni debutnya membela Timnas Indonesia saat melawan Jepang.

Timnas Indonesia sendiri akan bersua dengan Jepang pada matchday kelima Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Jumat 15 November 2024.

Sesuai regulasi, batas akhir pendaftaran pemain untuk laga Timnas Indonesia vs Jepang pada Jumat, 8 September 2024. Dengan begitu, kemungkinan Kevin Diks takkan debut di laga Timnas Indonesia vs Jepang.

Peluang terbesar Kevin Diks memperkuat Timnas Indonesia untuk pertama kalinya adalah saat melawan Arab Saudi. Laga itu juga akan digelar di SUGBK pada 19 Desember 2024.

