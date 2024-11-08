Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

BREAKING NEWS: Kevin Diks Sah Jadi WNI, Siap Bela Timnas Indonesia

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 08 November 2024 |21:36 WIB
BREAKING NEWS: Kevin Diks Sah Jadi WNI, Siap Bela Timnas Indonesia
Kevin Diks (kiri) dan dua pemain sepakbola putri keturunan Indonesia resmi jadi WNI. (Foto: Ist)
COPENHAGEN Kevin Diks resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) usai mengambil sumpah WNI di Kedutaan Beşar Republik Indonesia di Copenhagen, Denmark, pada Jumat (9/11/2024) malam WIB. Dengan begitu, pemain FC Copenhagen tersebut kini bisa memperkuat Tim Nasional (Timnas) Indonesia.

Kendati demikian, masih ada satu proses yang harus dilalui Kevin Diks untuk bisa benar-benar bermain di Timnas Indonesia. Proses itu adalah perpindahan federasi dari KNVB (Belanda) ke PSSI (Indonesia).

Kehadiran Diks jelas sangat dibutuhkan Timnas Indonesia. Apalagi saat ini Garuda tengah berjuang di Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Terdekat Timnas Indonesia akan melawan Jepang dan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Laga tersebut akan dimainkan pada 15 dan 19 November 2024.

Kevin Diks ambil sumpah WNI di Denmark

Jika melihat jarak waktu, sulit tampaknya Diks bisa debut saat melawan Jepang. Sehingga peluang terbesar Kevin Diks berseragam Timnas Indonesia adalah saat melawan Arab Saudi.

Dalam pengambilan sumpah WNI yang digelar oleh Kementrian Hukum (Kemenhum) Republik Indonesia di Copenhagen itu, bukan hanya Kevin Diks saja, Tetapi ada ada juga dua pesepakbola putri keturunan Indonesia yang juga masuk proses naturalisasi. Kedua pemain itu bernama Estella Raquel Loupattij dan Noa Johanna Christina Cornelia Leatomu.

Halaman:
1 2
      
