BREAKING NEWS: Kevin Diks Sah Jadi WNI, Siap Bela Timnas Indonesia

Kevin Diks (kiri) dan dua pemain sepakbola putri keturunan Indonesia resmi jadi WNI. (Foto: Ist)

COPENHAGEN – Kevin Diks resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) usai mengambil sumpah WNI di Kedutaan Beşar Republik Indonesia di Copenhagen, Denmark, pada Jumat (9/11/2024) malam WIB. Dengan begitu, pemain FC Copenhagen tersebut kini bisa memperkuat Tim Nasional (Timnas) Indonesia.

Kendati demikian, masih ada satu proses yang harus dilalui Kevin Diks untuk bisa benar-benar bermain di Timnas Indonesia. Proses itu adalah perpindahan federasi dari KNVB (Belanda) ke PSSI (Indonesia).

BACA JUGA: Erick Thohir Bicara Peluang Kevin Diks Main di Laga Timnas Indonesia vs Jepang dan Arab Saudi Usai Mees Hilgers Absen

Kehadiran Diks jelas sangat dibutuhkan Timnas Indonesia. Apalagi saat ini Garuda tengah berjuang di Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Terdekat Timnas Indonesia akan melawan Jepang dan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Laga tersebut akan dimainkan pada 15 dan 19 November 2024.

Jika melihat jarak waktu, sulit tampaknya Diks bisa debut saat melawan Jepang. Sehingga peluang terbesar Kevin Diks berseragam Timnas Indonesia adalah saat melawan Arab Saudi.

Dalam pengambilan sumpah WNI yang digelar oleh Kementrian Hukum (Kemenhum) Republik Indonesia di Copenhagen itu, bukan hanya Kevin Diks saja, Tetapi ada ada juga dua pesepakbola putri keturunan Indonesia yang juga masuk proses naturalisasi. Kedua pemain itu bernama Estella Raquel Loupattij dan Noa Johanna Christina Cornelia Leatomu.