Penyebab Pelatih Timnas Jepang Ketakutan Jelang Hadapi Timnas Indonesia, Sampai Bilang Begini!

PELATIH Timnas Jepang, Hajime Moriyasu, ketakutan jelang tandang ke markas Timnas Indonesia di matchday kelima Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Jumat 15 November 2024 malam WIB. Hajime Moriyasu menyebut Timnas Indonesia sebagai tim berbahaya karena dihuni banyak pesepakbola abroad.

Juru taktik yang mengantarkan Jepang lolos ke 16 besar Piala Dunia 2022 itu, paham betul perubahan yang ada di skuad Timnas Indonesia. Jika tidak hati-hati, Jepang berpotensi dihukum Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong..

(Hajime Moriyasu dan Shin Tae-yong saat bertemu di Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)

“Indonesia mendapatkan kekuatan yang belum pernah dimiliki sebelumnya. Diperkuat dengan berbagai cara. Negara dengan budaya sepakbola yang antusias,” kata Hajime Moriyasu, Okezone mengutip dari Nikkan Sports.

“Kebanyakan pemain yang dinaturalisasi adalah pemain yang aktif di Eropa. Hal itu membuat mereka menjadi tim yang berbeda dan bahkan lebih kuat dari sebelumnya,” lanjut pelatih 56 tahun ini.

Ia juga paham, beberapa pemain Timnas Indonesia yang merasakan kekalahan 1-3 dari Jepang di Piala Asia 2023 kembali bermain. Motivasi pemain Timnas Indonesia untuk membalaskan dendam kepada Jepang otomatis membesar.

“Saya sadar ada juga pemain Indonesia yang berlaga di pertandingan yang sama (saat melawan Jepang sebelumnya). Ini akan menjadi pertarungan yang berat,” ujar Moriyasu menunjukan ekspresi wajah yang tegang.