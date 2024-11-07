Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kata Shin Tae-yong soal Absennya Striker Jepang Ayase Ueda Absen Lawan Timnas Indonesia: Bisa Jadi Keuntungan!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 07 November 2024 |22:55 WIB
Kata Shin Tae-yong soal Absennya Striker Jepang Ayase Ueda Absen Lawan Timnas Indonesia: Bisa Jadi Keuntungan!
Shin Tae-yong kala melatih Timnas Indonesia. (Foto: AFC)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, soroti absennya striker Timnas Jepang, Ayase Ueda, saat melawan Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta. Dia mengakui hal ini jadi keuntungan tersendiri bagi Timnas Indonesia.

Ya, Ueda dipastikan absen setelah namanya tidak masuk daftar 27 pemain Timnas Jepang. Daftar itu diumumkan Asosiasi Sepakbola Jepang (JFA) pada Kamis (7/11/2024).

Ayase Ueda

Ueda absen karena dikabarkan sedang mengalami cedera pangkal paha saat hadapi Ajax Amsterdam. Belum diketahui pasti juga kapan striker berusia 26 tahun itu bisa kembali merumput bersama Feyenoord.

Menyoal absennya Ueda, banyak yang berpikir bahwa situasi itu akan menjadi keuntungan tersendiri bagi Timnas Indonesia. Shin Tae-yong pun tak menampik hal itu. Mengingat, Ueda adalah pemain inti dari Jepang.

“Ya, mungkin bisa dipikir (begitu) karena dia berposisi sebagai striker, apalagi pemain inti, jadi bisa menjadi keuntungan bagi kami,” kata Shin Tae-yong kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia, Kamis (7/11/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183643/sumardji-IM7v_large.jpg
Timur Kapadze Dikabarkan Bakal ke Indonesia, Sumardji Kaget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183637/timur_kapadze-a5KA_large.jpg
Bungkam soal Timur Kapadze dan Heimir Hallgrimsson, Sumardji: Pemilihan Pelatih Timnas Indonesia Masih Proses
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183611/timur_kapadze_vs_heimir_hallgrimsson-AHpQ_large.jpg
Adu Prestasi Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia Timur Kapadze vs Heimir Hallgrimsson, bak Bumi dan Langit?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183598/rizky_ridho-nlfS_large.jpg
Media Vietnam Soroti Rizky Ridho di Puskas Award 2025: Pemain Timnas Indonesia Selevel dengan Lamine Yamal!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/14/51/1644323/jonatan-christie-dipastikan-lolos-ke-bwf-world-tour-finals-2025-fpj.webp
Jonatan Christie Dipastikan Lolos ke BWF World Tour Finals 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/14/pelatih_timnas_indonesia_u_22_indra_sjafri_kiri.jpg
Ini Alasan Indra Sjafri Nekat Uji Coba Timnas Indonesia U-22 Lawan Mali
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement