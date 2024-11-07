Kata Shin Tae-yong soal Absennya Striker Jepang Ayase Ueda Absen Lawan Timnas Indonesia: Bisa Jadi Keuntungan!

JAKARTA – Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, soroti absennya striker Timnas Jepang, Ayase Ueda, saat melawan Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta. Dia mengakui hal ini jadi keuntungan tersendiri bagi Timnas Indonesia.

Ya, Ueda dipastikan absen setelah namanya tidak masuk daftar 27 pemain Timnas Jepang. Daftar itu diumumkan Asosiasi Sepakbola Jepang (JFA) pada Kamis (7/11/2024).

Ueda absen karena dikabarkan sedang mengalami cedera pangkal paha saat hadapi Ajax Amsterdam. Belum diketahui pasti juga kapan striker berusia 26 tahun itu bisa kembali merumput bersama Feyenoord.

Menyoal absennya Ueda, banyak yang berpikir bahwa situasi itu akan menjadi keuntungan tersendiri bagi Timnas Indonesia. Shin Tae-yong pun tak menampik hal itu. Mengingat, Ueda adalah pemain inti dari Jepang.

“Ya, mungkin bisa dipikir (begitu) karena dia berposisi sebagai striker, apalagi pemain inti, jadi bisa menjadi keuntungan bagi kami,” kata Shin Tae-yong kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia, Kamis (7/11/2024).